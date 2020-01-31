AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

29 طن ذهب.. ارتفاع نسبة شراء المصريين للمعدن النفيس خلال 2019

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:53 م
الذهب في مصر خلال
الذهب في مصر خلال العام المنقضي 2019
Advertisements
مايكل عياد
ارتفع الطلب على الذهب في مصر خلال العام المنقضي 2019، وذلك بنسبة وصلت 6% ليسجل حجم مبيعات 28.8 أطنان، وذلك بناءً على تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، لتسجل تلك النسبة مدعومة بزيادة الطلب على المجوهرات المشغولة بمعدل 7% ليسجل 26.4 أطنان، مقابل انخفاض مشترياتهم من السبائك والعملات الذهبية 6% إلى 2.4 طن فقط.

وأضاف التقرير، أن حجم الطلب على المجوهرات في السوق المصري ارتفع خلال الربع الأخير من العام الماضي 2019، بنسبة وصلت إلى 13% على أساس سنوي، ليصل إلى 6.8 طن، معللا ذلك بنمو حجم الاستهلاك المحلي، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية، واستمرار الاستقرار في أسعار صرف العملة المحلية، إلا أن التوقعات على إقبال دول المنطقة على المجوهرات تظل هشة، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار الذهب والصراعات الإقليمية.

أما عالميا، ذكر التقرير أن حجم الطلب السنوي على الذهب خلال عام 2019 تراجع بنسبة 1%، ليسجل 4355.7 طن، وذلك بضغط من عزوف المستثمرين عن الاستثمار في الذهب، والتحول إلى الصناديق الاستثمارية، على الرغم من أن المعدن النفيس يعد أكثر ملاذ آمن، فيما شهد ذات العام تباينا في الأداء على مدار النصفين منه، حيث شهد النصف الأول زيادة في مرونة معظم القطاعات، مقارنة بـ انخفاضات واسعة النطاق على أساس سنوي في الفصل الثاني.

في المقابل، انخفض الطلب العالمي خلال النصف الثاني من عام 2019 بنسبة 10%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، خاصة في الطلب على المجوهرات والاستثمار في تجارة التجزئة والعملات المعدنية، وفي البنوك المركزية العالمية، انخفض حجم الطلب على الذهب خلال النصف الثاني من العام الماضي بنسبة 38%، بينما عززت من طلبها على الذهب خلال النصف الأول من العام ذاته بنسبة 65%.

وأرجع مجلس الذهب العالمي، تباين طلب البنوك المركزية حول العالم إلى كميات الشراء الكبيرة التي حدث في الفصول القليلة السابقة، موضحا أن المشتريات السنوية للذهب سجلت 650.3 طن، وهو ثاني أعلى مستوى منذ 50 عامًا، وبعد تدهور مستوى الاستثمار في أسواق المال خلال العام الماضي بسبب التوترات الاقتصادية العالمية، استطاع الذهب أن يصمد وبقوة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، حيث بلغ إجمالي حجم الذهب الذي تم الاستثمار فيه خلال العام الماضي 256.3 طن ثم تراجع الزخم في الربع الرابع، بضغط من تباطؤ التدفقات الاستثمارية بنسبة 76 % على أساس سنوي، لتصل إلى 26.8 طن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلال 2019 .. الاستثمارات الكلية تسجل 200 مليار جنيه .. وتأسيس الشركات يتجاوز 102%

التضخم الشهري لمصر يتراجع 0.2% خلال ديسمبر الماضي

المؤشرات الأمريكية تسجل مستويات مرتفعة.. والبلاديوم يواصل مسلسل الأرقام القياسية

البنك المركزي يبرز أهم الآثار الاقتصادية بعد خفض سعر الفائدة

البنك المركزي خلال عرض تقرير لجنة السياسات النقدية.. 4.5% تخفيض أسعار الفائدة وتدفقات رءوس الأموال الأجنبية في الربع الثالث

مجلس الذهب العالمي: الطلب على المعدن الأصفر تراجع في 2019

ترشيحاتنا

ووهان الصينية تحولت إلى مسكن أشباح بسبب كورونا.. شاهد

احتمالية كلاسيكو مبكر.. موعد قرعة دور الـ8 من بطولة كأس ملك إسبانيا

بوادر أزمة بين محمد صلاح ويورجن كلوب.. تفاصيل

شاهد.. هاتف هواوي الخارق ضد الحرق والكسر.. فيديو

هل تسقط الصلاة عن المريض.. الإفتاء توضح.. فيديو

معلومات عن الصحفية الراحلة رحاب بدر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه النهاردة.. كفتة دجاج بالخضار والبشاميل وفطائر المانتي بالجلاش.. والحلو: كب كيك بالجيلي

سيارات فاخرة للبيع في مزاد جمرك مطار القاهرة فبراير القادم.. صور

شورتات وملابس غير تقليدية.. أغرب إطلالات المشاهير خلال يناير