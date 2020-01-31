29 طن ذهب.. ارتفاع نسبة شراء المصريين للمعدن النفيس خلال 2019

تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي، لتسجل تلك النسبة مدعومة بزيادة الطلب على المجوهرات المشغولة بمعدل 7% ليسجل 26.4 أطنان، مقابل انخفاض مشترياتهم من السبائك والعملات الذهبية 6% إلى 2.4 طن فقط. ارتفع الطلب على الذهب في مصر خلال العام المنقضي 2019، وذلك بنسبة وصلت 6% ليسجل حجم مبيعات 28.8 أطنان، وذلك بناءً علىالطلب على المجوهرات المشغولة بمعدل 7% ليسجل 26.4 أطنان، مقابل انخفاض مشترياتهم من السبائك والعملات الذهبية 6% إلى 2.4 طن فقط.





وأضاف التقرير، أن حجم الطلب على المجوهرات في السوق المصري ارتفع خلال الربع الأخير من العام الماضي 2019، بنسبة وصلت إلى 13% على أساس سنوي، ليصل إلى 6.8 طن، معللا ذلك ب نمو حجم الاستهلاك المحلي، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية، واستمرار الاستقرار في أسعار صرف العملة المحلية، إلا أن التوقعات على إقبال دول المنطقة على المجوهرات تظل هشة، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار الذهب والصراعات الإقليمية. نمو حجم الاستهلاك المحلي، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية، واستمرار الاستقرار في أسعار صرف العملة المحلية، إلا أن التوقعات على إقبال دول المنطقة على المجوهرات تظل هشة، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار الذهب والصراعات الإقليمية.





أما عالميا، ذكر التقرير أن حجم الطلب السنوي على الذهب خلال عام 2019 تراجع بنسبة 1%، ليسجل 4355.7 طن، وذلك بضغط من عزوف المستثمرين عن الاستثمار في الذهب، والتحول إلى الصناديق الاستثمارية، على الرغم من أن المعدن النفيس يعد أكثر ملاذ آمن، فيما شهد ذات العام تباينا في الأداء على مدار النصفين منه، حيث شهد النصف الأول زيادة في مرونة معظم القطاعات، مقارنة بـ انخفاضات واسعة النطاق على أساس سنوي في الفصل الثاني.





في المقابل، انخفض الطلب العالمي خلال النصف الثاني من عام 2019 بنسبة 10%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، خاصة في الطلب على المجوهرات والاستثمار في تجارة التجزئة والعملات المعدنية، وفي البنوك المركزية العالمية، انخفض حجم الطلب على الذهب خلال النصف الثاني من العام الماضي بنسبة 38%، بينما عززت من طلبها على الذهب خلال النصف الأول من العام ذاته بنسبة 65%.



