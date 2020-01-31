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حوادث

خلافات عائلية.. ضبط ٧ متهمين في واقعة قتل شقيقين بنجع حمادي

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:04 م
صدى البلد
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يوسف رجب
تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من ضبط ٧ متهمين في واقعة مقتل شقيقين بنجع سالم التابع لمركز بنجع حمادي. 

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية، من ضبط ٧ متهمين في واقعة قتل شقيقين بالأسلحة البيضاء، بسبب خلافات عائلية بينهم في نجع سالم التابع لمركز نجع حمادي. 

جاري عرض المتهمين المضبوطين على النيابة العامة بنجع حمادي لمباشرة التحقيقات، وكشف ملابسات واقعة القتل. 

وكان مدير أمن قنا، تلقي بلاغا أمس الخميس، من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بمصرع شحات محمد محمد خلف 50 عامًا، وشقيقه حماده 43 عامًا، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات عائلية بنجع سالم. 

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