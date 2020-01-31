تليفونات بني سويف يدعم صفوفه بـ 3 لاعبين في انتقالات يناير

أعلن مسئولو مجلس إدارة نادي تليفونات بني سويف، عن إتمام التعاقد مع 3 لاعبين لدعم صفوف الفريق فى انتقالات يناير، بالقسم الثانى بمجموعة الصعيد.
وجاءت صفقات تليفونات بني سويف على النحو التالي :
١-أحمد شحاته، لاعب فريق أبوقير للأسمدة علي سبيل الإعارة.
٢-أحمد حسن سامبا لاعب الألومنيوم والشرطة المطروحى لمدة موسمين .
٣-محمد كارم، مهاجم فريق بترول أسيوط لمدة موسم ونصف .
يذكر أنه قد قرّر مجلس إدارة نادي تليفونات بني سويف تعيين الكابتن أحمد شعبان مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للدكتور عماد سمير، المدير الفنى للفريق، الذي قدم اعتذاره عن استكمال مشواره مع الفريق قبل أيام من بدء المسابقة بالقسم الثانى.
ويحتل فريق تليفونات بني سويف المركز الخامس برصيد 20 نقطة.