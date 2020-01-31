تليفونات بني سويف يدعم صفوفه بـ 3 لاعبين في انتقالات يناير

أعلن مسئولو مجلس إدارة نادي تليفونات بني سويف، عن إتمام التعاقد مع 3 لاعبين لدعم صفوف الفريق فى انتقالات يناير، بالقسم الثانى بمجموعة الصعيد.

يذكر أنه قد قرّر مجلس إدارة نادي تليفونات بني سويف تعيين الكابتن أحمد شعبان مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للدكتور عماد سمير، المدير الفنى للفريق، الذي قدم اعتذاره عن استكمال مشواره مع الفريق قبل أيام من بدء المسابقة بالقسم الثانى.



