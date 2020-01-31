وزير الأوقاف: علو الهمة جزء من ثقافتنا ووطنيتنا وحضارتنا

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن علو الهمة جزء من ثقافتنا ووطنيتنا وحضارتنا.
وأضاف «جمعة» خلال إلقائه خطبة الجمعة اليوم من مسجد الجامع بمحافظة أسوان، أن شعب مصر يتملك حاضر تضرب في أعماق التاريخ لأكثر من 7 آلاف عام لم تنقطع فيجب أن يكون المصري ذا همة عالية وروح عالية وأداء حاضري متميز في جيناته.
وردد وزير الأوقاف، بعض الأبيات الشعرية للشاعر أحمد شوقي، قائلًا: «بني مصرٍ مكانكموُ تهيَّا فَهَيَّا مَهدُوا للمُلكِ هيَّا.. خذوا شمسَ له حليَّا أَلم تَكُ تاجَ أَوّلِكم مَلِيَّا؟! ..على الأخلاقِ الملكَ وابنوا فليسَ وراءَها للعِزِّ رُكن.. أليس لكم بوادي النِّيل عدنُ وكوثرها الذي يجري شهيّا؟».
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، أن من أعلى درجات الهمم، الهمة في خدمة الوطن والمجتمع، منوهًا بأن الدين الإسلامي دين همة وديننا وجنتنا وتاريخنا يطلب مننا أن نكون أصحاب همة عالية.
وكانت وزارة الأوقاف حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، بعنوان «علو الهمة سبيل الأمم المتحضرة »، ليتم تعميمها في جميع مساجد الوزارة.
وطالبت الأوقاف، جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضوابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، مؤكدة ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مُحذرةً من استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.