AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وزير الأوقاف: علو الهمة جزء من ثقافتنا ووطنيتنا وحضارتنا

الجمعة 31/يناير/2020 - 01:58 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن علو الهمة جزء من ثقافتنا ووطنيتنا وحضارتنا.
وأضاف «جمعة» خلال إلقائه خطبة الجمعة  اليوم من مسجد الجامع بمحافظة أسوان، أن شعب مصر يتملك حاضر تضرب في أعماق التاريخ لأكثر من 7 آلاف عام لم تنقطع فيجب أن يكون المصري ذا همة عالية وروح عالية وأداء حاضري متميز في جيناته.

وردد وزير الأوقاف، بعض الأبيات الشعرية للشاعر أحمد شوقي، قائلًا: «بني مصرٍ مكانكموُ تهيَّا فَهَيَّا مَهدُوا للمُلكِ هيَّا.. خذوا شمسَ له حليَّا أَلم تَكُ تاجَ أَوّلِكم مَلِيَّا؟! ..على الأخلاقِ الملكَ وابنوا فليسَ وراءَها للعِزِّ رُكن.. أليس لكم بوادي النِّيل عدنُ وكوثرها الذي يجري شهيّا؟».

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، أن من أعلى درجات الهمم، الهمة في خدمة الوطن والمجتمع، منوهًا بأن الدين الإسلامي دين همة وديننا وجنتنا وتاريخنا يطلب مننا أن نكون أصحاب همة عالية.

وكانت وزارة الأوقاف حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، بعنوان «علو الهمة سبيل الأمم المتحضرة »، ليتم تعميمها في جميع مساجد الوزارة.

وطالبت الأوقاف، جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضوابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، مؤكدة ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مُحذرةً من استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدخول في معية الله.. موضوع خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

السماحة عقيدة وسلوكا والاصطفاف الوطني واجب الوقت.. موضوع خطبة الجمعة

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة بمسجد قصر عابدين بحضور وزيري الأوقاف والسياحة

وزير الأوقاف: السماحة والعفو لا تكون إلا عن قوة

الآداب العامة وأثرها في رقي الأمم.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزير الأوقاف: هذا الأمر من أكثر الأعمال التي تدخلك الجنة

ترشيحاتنا

ووهان الصينية تحولت إلى مسكن أشباح بسبب كورونا.. شاهد

بوادر أزمة بين محمد صلاح ويورجن كلوب.. تفاصيل

أردوغان يكشف نواياه: سنبقى في إدلب.. وعملية عسكرية جديدة في هذه الحالة

سيارات فاخرة للبيع في مزاد جمرك مطار القاهرة فبراير القادم.. صور

اغلق أبواب الضجيج.. نسرين طافش توجه رسالة لجمهورها

بسبب كورونا.. إيطاليا تعلن حالة الطوارئ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل إيه النهاردة.. كفتة دجاج بالخضار والبشاميل وفطائر المانتي بالجلاش.. والحلو: كب كيك بالجيلي

سيارات فاخرة للبيع في مزاد جمرك مطار القاهرة فبراير القادم.. صور

شورتات وملابس غير تقليدية.. أغرب إطلالات المشاهير خلال يناير