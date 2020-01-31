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حوادث

القبض على 3 طلاب يتاجرون في العملات المزيفة بالمطرية

الجمعة 31/يناير/2020 - 02:58 م
صدى البلد
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كتب محمد صبري
نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة في القبض على ٣ طلاب يتاجرون فى العملات المزيفة بالمطرية.

وأثناء مرور ضابط  مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ وبصحبته القوة المرافقة بمنطقة كوبري مسطرد ـ دائرة قسم شرطة المطرية، تمكنوا من ضبط ٣ طلاب جامعيين وبحوزتهم  39 ورقة مالية "فئة المائة جنيه" بإجمالي مبلغ 3900 جنيه مصري (( مقلدة )) .


بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للعملات المقلدة بقصد ترويجها علي المواطنين، واقروا بتحصلهم على المضبوطات من أحد الأشخاص ، تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق 
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