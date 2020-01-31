القبض على 3 طلاب يتاجرون في العملات المزيفة بالمطرية

نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة في القبض على ٣ طلاب يتاجرون فى العملات المزيفة بالمطرية.





و أثناء مرور ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ وبصحبته القوة المرافقة بمنطقة كوبري مسطرد ـ دائرة قسم شرطة المطرية، تمكنوا من ضبط ٣ طلاب جامعيين وبحوزتهم 39 ورقة مالية "فئة المائة جنيه" بإجمالي مبلغ 3900 جنيه مصري (( مقلدة )) .









بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للعملات المقلدة بقصد ترويجها علي المواطنين، واقروا بتحصلهم على المضبوطات من أحد الأشخاص ، تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة العامة التحقيق