مديرية أمن القاهرة تعيد طفلة لأحضان أسرتها.. وتضبط الخاطفين

نجح رجال الأمن فى ضبط مرتكبى واقعة إختطاف طفلة بالقاهرة لمساومة أهليتها على مبلغ مالى لإطلاق سراحها.





تبلغ لقسم شرطة بدر من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بغياب نجلته (سن 4) عقب خروجها بمفردها من الحضانة الكائنة بدائرة القسم.









تم تشكل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، أسفرت جهوده عن العثور على الطفلة بإحدى المساجد بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل- مقيم بذات العقار سكن والد الطفلة) تم ضبطه.





وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم، ولها محل إقامة آخر بالدقهلية)، وقرر أنه نظرًا لارتباطه بعلاقة صداقة بوالد المجنى عليها وعلمه احتفاظه بمبلغ مالى بمسكنه، فعقد العزم على خطف نجلته ومساومته على دفع مبلغ مالى نظير إعادتها.





وأضاف المتهم المذكور أنه قام باستدراج الطفلة عقب خروجها من الحضانة وتسليمها للمتهمة الثانية والتى قامت بإخفائها بمسكن شقيقتها الكائن بمحافظة الشرقية، إلا أنه نظرًا لتضييق الخناق عليه إتصل هاتفيًا بالمتهمة، وطلب منها إطلاق سراح الطفلة وتركها بمكان العثور عليها، وأمكن ضبطها .





وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بالإشتراك مع المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .



