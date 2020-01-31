في واقعة وفاة الصحفية رحاب بدر.. النيابة تطلب المكالمات الأخيرة وتستمع لشهود رؤية الجثة

استدعت نيابة المعادي، برئاسة المستشار تامر عاشور، ٣ من شهود العيان في واقعة العثور على الصحفية الشابة رحاب بدر، جثة هامدة داخل شقتها؛ الذين عاونوا والدة الصحفية المتوفاة في كسر باب شقتها.





كما قررت النيابة الاستعلام عن أخر المكالمات الهاتفية التي أجرتها الراحلة؛ واستعجلت تحريات المباحث للوصول إلى أخر المترددين عليها.









و تكثف أجهزة بالقاهرة جهودها لسرعة كشف غموض واقعة العثور على منسقة إعلامية جثة هامدة داخل شقتها بالمعادى .





بداية اكتشاف الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المعادى بلاغا بالعثور على جثة سيدة داخل شقتها بدائرة القسم.





على الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ وجار الفحص والتحري عن الواقعة لكشف ملابساتها وفحص علاقات المتوفاة، وتبين أنها زوجة مخرج ، تم تحرير محضر، وجار تكثيف الجهود لكشف تفاصيل الحادث .