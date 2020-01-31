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توك شو

هاني الناظر يكشف أضرار الجاز على فروة الرأس.. فيديو

الجمعة 31/يناير/2020 - 03:44 م
هانى الناظر، استشارى
هانى الناظر، استشارى أمراض الجلدية
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اسراء صبري
قال الدكتور هانى الناظر، استشارى أمراض الجلدية، إن  كل ما يقال عن "الجاز" ومدى إفادته للشعر هرتلة، وليس له أى أساس من الصحة.

وأشار هانى الناظر، أثناء حواره على برنامج كل يوم، المذاع على قناة "on e"، إلى أن "الجاز" يصنف من ضمن مواد المحروقات القابلة للاشتعال، والذي يؤدي إلى حدوث التهاب شديد فى فروة الرأس قد تصل إلى الحرق. 

وأضاف هانى الناظر، أن "الجاز" مذيب عضو يعمل على تهتك أنسجة الجلد وفروة الرأس، بالإضافة إلى أنه يعمل على تقصف الشعر وتساقطه.

وأكد هانى الناظر، أن "الجاز" له أضرار عديدة على الشعر وفروة الرأس، بالإضافة إلى أخطاره على العين والوجه في حال ملامستها.

وأوضح هانى الناظر، أن مرض الصلع ليس له أي علاج سوى الزرع، وأحيانا يكون وراثي أو بسبب مرضي سواء أسباب موضوعية مثل إصابة فروة الرأس أو داخلية مثل الأنيميا والضعف، بالإضافة إلى الإصابات الناتجة عن الحالة النفسية.
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