نفاذ كتابي "تهافت الفلاسفة" و"تهافت التهافت" من جناح قصور الثقافة بمعرض الكتاب

شهد جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة، إقبالا كبيرا من زائري معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث يحتوي الجناح على عدد كبير من الإصدارات الأدبية والنقدية التي نفذ بعض منها نظرا لتزايد المبيعات عليها، حيث قامت الهيئة بطباعة نسخ جديدة من كتابي "تهافت الفلاسفة" للإمام أبو حامد الغزالي بجزأيه، وكتاب "تهافت التهافت" لإبن رشد.





ويعد الغزالي من أشهر العلماء المسلمين في القرن الخامس الهجري، ويتناول في كتابه ردًا على الفلاسفة القدماء مبينا تهافت عقيدتهم وتناقضهم فيما يتعلق بالإلهيات، حيث حاولوا إثبات المعرفة الغيبية من خلال المنطق، اعتقادا منهم أن أفكارهم خالية من النقد، وجاء ابن رشد في كتابه ليرد على الغزالي منتقدًا آراؤه التي أوردها في كتابه تهافت الفلاسفة، ويعتبر ابن رشد من أخر الفلاسفة المسلمين حيث أثرت فلسفته بشكل بالغ في الفكر الأوروبي بينما مرت كسحابة صيف في العالم الإسلامي، يذكر أن الكتابين يصدران عن سلسلة الذخائر بالهيئة.





وشهدت سلسلة كتابات نقدية إصدارا بعنوان "المرايا المتجاورة" ل د. جابر عصفور، وهو يعد دراسة نقدية في أدب طه حسين من خلال الصيغة التكوينية التي ينتمي إليها هذا الفكر، ويؤكد الكتاب على تكامل أعمال حسين بوصفها نصا كليا متجاوب العناصر والدلالات والحركة المنهجية، بالإضافة إلى إصدار "المنتمي" دراسة في أدب نجيب محفوظ ل د. غالي شكري، متناولا قضايا أساسية ومعالم راسخة في تجربة محفوظ الروائية والقصصية التي تراءات في كتاباته.





جدير بالذكر أن هذه الإصدارات ضمن مشاركة هيئة قصور الثقافة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال ٥١ دورة "جمال حمدان"، في الفترة من ٢٣ يناير حتى ٤ فبراير بمركز مصر للمعارض الدولية.