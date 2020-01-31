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رياضة

بعثة الأهلي تؤدي صلاة الجمعة في فندق الإقامة بالسودان

الجمعة 31/يناير/2020 - 04:43 م
صدى البلد
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نور عادل
أدت بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي صلاة الجمعة اليوم وذلك في فندق إقامتهم في السودان.

ويواجه النادي الأهلي منافسه الهلال السوداني يوم الغد السبت باستاد الجوهرة الزرقاء في إطار الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويستعد النادي الأهلي لخوض مرانه الختامي اليوم في ملعب الجوهرة الزرقاء في الثامنة والنصف مساء لخوض المران الرئيسي في تمام التاسعة مساءً، وذلك على أن يتناول لاعبي الفريق العشاء عقب العودة للفندق.

ويحتاج النادي الأهلي الي تحقيق الفوز او التعادل في تلك المباراة وذلك من أجل التأهل إلى الدور التالي من دوري أبطال أفريقيا، أما في حالة الخسارة فيقصى الفريق الأحمر من البطولة ويتأهل الهلال برفقة النجم الساحلي.
بعثة الأهلي تؤدي صلاة الجمعة في فندق الإقامة بالسودان
بعثة الأهلي تؤدي صلاة الجمعة في فندق الإقامة بالسودان
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