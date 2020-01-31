بعثة الأهلي تؤدي صلاة الجمعة في فندق الإقامة بالسودان

أدت بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي صلاة الجمعة اليوم وذلك في فندق إقامتهم في السودان.





ويواجه النادي الأهلي منافسه الهلال السوداني يوم الغد السبت باستاد الجوهرة الزرقاء في إطار الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.





ويستعد النادي الأهلي لخوض مرانه الختامي اليوم في ملعب الجوهرة الزرقاء في الثامنة والنصف مساء لخوض المران الرئيسي في تمام التاسعة مساءً، وذلك على أن يتناول لاعبي الفريق العشاء عقب العودة للفندق.



