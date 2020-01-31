ترودو وترامب يبحثان هاتفيا إجراءات التصدي لفيروس "كورونا" المستجد

بحث رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، في اتصال هاتفي اليوم /الجمعة/، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إجراءات التصدي لتفشي فيروس " كورونا " المستجد، فضلا عن مناقشة التصديق على اتفاقية التجارة الحرة الجديدة لأمريكا الشمالية، والتي تضم بجانبهما المكسيك.





وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الكندي أن الجانبين تطرقا، خلال الاتصال الهاتفي، إلى استمرار احتجاز الصين للكنديين مايكل كوفريج ومايكل سبافور، حيث اتفقا على ضرورة الإفراج الفوري عنهما.. مشيرا إلى أن ترودو قدم الشكر لترامب على دعم الولايات المتحدة المستمر في هذا الصدد.





وأشار البيان إلى أن الجانبين ناقشا حالة الطوارئ العالمية بسبب فيروس "كورونا" المستجد والتدابير التي تتخذها الدولتان لحماية صحة وسلامة مواطنيهما، كما وافقا على البقاء على اتصال ومواصلة دفع المصالح الاقتصادية والأمنية لكلا البلدين.



