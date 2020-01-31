AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

غادة نافع تكشف سر الخصام بين الراحلين أحمد زكي وماجدة

الجمعة 31/يناير/2020 - 11:03 م
الراحل أحمد زكي
الراحل أحمد زكي
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قالت الفنانة غادة نافع، إن الجزائر كرمت والدتها بسبب تقديمها فيلما عن المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد

وأوضحت نافع خلال برنامج «معكم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»، أنه خلال فيلم العمر لحظة والذي كان يحكي عن بطولات القوات المسلحة، حدث خصاما بين الفنان أحمد زكي الشاب وقتها والفنانة الكبيرة ماجدة.

وأشارت نافع، أن سبب الخلاف بينهما أن أحمد زكي كان يقدم العيال كبرت على المسرح وتأخر عن موعد التصوير، منوهة أن الجيش الثالث هو من كان يقدم لهم الدعم، مما أثار حفيظة ماجدة وحدث خلافا بينهما وتم الصلح بعدها بفترة. 

وأضافت نافع، أن والدها كان يعمل ضابطا بالمخابرات العامة المصرية، علاوة على أنه كان الطيار الخاص بالرئيس جمال عبد الناصر.

ونوهت نافع، أن والدها هو من قام بتوصيل الأوراق الخاصة بخط بارليف من رأفت الهجان، إلى مصر، وكان له دور كبير في خدمة الوطن.

وعرضت الشاذلي شريط الفيديو الخاص بفرح الفنانين إيهاب نافع وماجدة، وظهر في الفيديو الفرح الأسطوري الذي كان فيه المئات وغالبية العاملين في الوسط الفني. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة ماجدة الصباحي .. 10 معلومات عنها.. دخلت التمثيل بدون علم أهلها.. وإيهاب نافع زوجها الوحيد

وفاة ماجدة الصباحي .. صدى البلد في منزل الفنانة الراحلة.. وأمراض الشيخوخة سبب الرحيل.. ورسائل مؤثرة من رواد السوشيال ميديا

نسرين حجاج تكتب: وداعا الفنانة القديرة ماجدة الصباحي

بالفيديو.. الحزن يسيطر على ملامح ابنة الفنانة ماجدة الصباحي

في أول ظهور لها بعد وفاة والدتها.. غادة نافع تكشف كواليس جديدة عن ماجدة الصباحي

غادة نافع تنهار من البكاء على الهواء: أمي ماتت وأنا ببوس إيديها ورجلها

ترشيحاتنا

شاهد.. أول تذكرة لمباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي التونسي

وسط ذهول المصلين.. وفاة إمام مسجد بالوراق أثناء خطبة الجمعة.. صور

مفاجأة في وفاة 5 عمال بالجيزة.. تفاصيل جديدة كشفتها التحريات الأمنية

اخبار الرياضة.. وفاة رئيس نادي الجونة.. ضربة قوية للهلال السوداني.. بوادر أزمة بين محمد صلاح وكلوب

حقيقة رفع أسعار تذاكر القطارات المكيفة

هنا يرقد جثمان الطفلة ضحية الختان بأسيوط .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تختنق حتى الموت أمام ابنتها أثناء تناول الطعام.. وهذه آخر كلماتها

شاهد.. حيلة ذكية من سائق تاكسي فى الصين لتجنب عدوى كورونا

مدرب منتخب الصالات: نسعى للفوز على موزمبيق فى أمم إفريقيا.. صور