غادة نافع تكشف سر الخصام بين الراحلين أحمد زكي وماجدة

قالت الفنانة غادة نافع، إن الجزائر كرمت والدتها بسبب تقديمها فيلما عن المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد .





وأوضحت نافع خلال برنامج «معكم»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، وتقدمه الإعلامية «منى الشاذلي»، أنه خلال فيلم العمر لحظة والذي كان يحكي عن بطولات القوات المسلحة، حدث خصاما بين الفنان أحمد زكي الشاب وقتها والفنانة الكبيرة ماجدة.





وأشارت نافع، أن سبب الخلاف بينهما أن أحمد زكي كان يقدم العيال كبرت على المسرح وتأخر عن موعد التصوير، منوهة أن الجيش الثالث هو من كان يقدم لهم الدعم، مما أثار حفيظة ماجدة وحدث خلافا بينهما وتم الصلح بعدها بفترة.





وأضافت نافع، أن والدها كان يعمل ضابطا بالمخابرات العامة المصرية، علاوة على أنه كان الطيار الخاص بالرئيس جمال عبد الناصر.





ونوهت نافع، أن والدها هو من قام بتوصيل الأوراق الخاصة بخط بارليف من رأفت الهجان، إلى مصر، وكان له دور كبير في خدمة الوطن.





وعرضت الشاذلي شريط الفيديو الخاص بفرح الفنانين إيهاب نافع وماجدة، وظهر في الفيديو الفرح الأسطوري الذي كان فيه المئات وغالبية العاملين في الوسط الفني.