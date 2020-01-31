بسبب صوت الكاسيت.. إصابة شخصين دهسهم ميكروباص بعد خلاف مع السائق

أصيب شخصان بإصابات بالغة نتيجة اصطدام سيارة بهم بعد مشادة كلامية مع السائق أثناء ركوبهم معه بسبب ارتفاع صوت الكاسيت داخل السيارة.





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تلقي اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إخطارا من مستشفى الباجور، بوصول "م.ف" 25 عامًا مصاب بكسر في القدم، و"س.ر" 22 عامًا، مصابًا بكسر في العمود الفقري، إثر حادث تصادم سيارة بهما في دائرة مركز الباجور.

بالانتقال الفوري والفحص تم التوصل أن الحادث نتج بعد خلاف مع سائق ميكروباص بسبب ارتفاع صوت الأغاني، حيث قام السائق بانتظار نزولهم، ليقوم بدهسهم عن طريق سيارته.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.