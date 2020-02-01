بعد تطبيق نظام الساعات المعتمدة بطريقة خاطئة.. طلاب هندسة جامعة الإسكندرية يستغيثون

استغاث طلاب كلية الهندسة بجامعة الاسكندرية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بعد تطبيقهم نظام الساعات المعتمدة بطريقه خاطئه بتطبيق درجة النجاح بالعام الدراسي من 60٪ بدلا من 50٪ وتطبيق نظام "الهاف لود" بالكلية من 70٪ بدلا من 60٪ وهو ما قوبل بغضب شديد من الطلبه.





وتأثر عدد كبير من الطلبه بالنظام الجديد المجرب بطريقة خاطئة على الفرقة الأولي بعد إعدادي بالكلية مما أدي إلي رسوب 70٪ من طلاب الدفعة.





ودشن عدد كبير من طلاب الجامعة هاشتاج #هندسة_اسكندرية_بتضيع، لمناشدة المسؤولين بمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات بالتدخل لإنقاذ الطلبة من ضياع مجهوده وحقهم بالنجاح.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت تعليقات الطلاب كالتالي :





"كُليتنا بتجرب نظام جديد ولكن مش بتطبقه بالكامل وفيه عيوب كتير وبتأثر ع مستقبل ناس كتير ياريت الناس تساعد ف إن صوتنا يوصل‎#هندسة_اسكندرية_بتضيع".





‏الكلية طبقت الكريتد المفروض النجاح من ٦٠٪





وتعدي كمان ٧٠٪ عشان متبقاش هاڤ لود وانك تقدر تسجل عدد الساعات كلها و لو معدتش يبقي مش هتقدر تسجل الساعات وهيتقفلك المواد من قبل م تدرسها، تمام النظام دا مطبق ف كليات تانيه بس أنه يكون اعلي من ٧٠ دا مطبقش





‎#هندسة_اسكندرية_بتضيع.

‏الكلية عندنا ماشية بنظام جميل لو جبت اقل من 70% فالترم هنعتبرك شايل ٣ مواد من الترم اللي بعده دا غير اللي هتكون شايلهم من نفس الترم ف ننزلك Summer course بحوالي ١٥٠٠ جنيه واهو كل ما تشيل اكتر نكسب اكتر و يولع الطالب اللي مش هيشوف شهر راحة على بعض لنا الله ‎#هندسة_اسكندرية_بتضيع.





احنا بنطالب مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات بالتدخل علشان حقنا ميصعش #هندسة_اسكندرية_بتضيع.





‏لك أن تتخيل أن دفعة عددها اكتر من 600 واحد ،، منهم 40 واحد بس ناجحين صافي . يعني نسبة 06 % بس اللي ناجحين #هندسة_اسكندرية_بتضيع





لك أن تتخيل أن دفعة عددها اكتر من 600 واحد ،، منهم 40 واحد بس ناجحين صافي . يعني نسبة .06 % بس اللي ناجحين ..#هندسة_اسكندرية_بتضيع pic.twitter.com/Qw3iyTFSTL — el bonna 😈 (@AhmedEl11104847) January 31, 2020

جيبو حد من علوم يعلمكو ازاي تحطو النظام عايزين النجاح من 50 والهاف لود من 60 زي كلية العلوم وباقي الكليات وبلاش تعقدو الطلبة #مستقبلنا_بيضيع pic.twitter.com/eXdNQVUH3I — siefalana (@siefalana) January 31, 2020

عاوزين يخلونا نجيب 70٪ علشان منتفصلش من الكليه ومفيش رافة والدفعات اللي قبلنا كان اللي بيجيب 30٪ + درجات الرافة كان بينجح #هندسة_اسكندرية_بتضيع

— engineer osmen 👷 (@aliosmen4) January 31, 2020