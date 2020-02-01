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فن

في العناية المركزة.. أشرف زكي ينفى وفاة نادية لطفي

السبت 01/فبراير/2020 - 02:06 ص
نادية لطفي
نادية لطفي
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أحمد إبراهيم
نفي الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين خبر وفاة الفنانة الكبيرة نادية لطفي حيث انتشرت خلال الساعات القليلة عديد من الشائعات التى ترددت وفاتها. 

وقال اشرف زكى في تصريح لصدي البلد : أن الفنانة نادية لطفي مازالت متواجدة فى العناية المركزة، وتحت إشراف مجموعة من الأطباء المعالجين لها حيث تغيب عن الوعي ثم تعود مرة أخرى.

وكانت تعرضت الفنانة نادية لطفى إلى أزمة صحية شديدة تسببت في نقلها إلى العناية المركزة. 

وجاء دخول نادية لطفى إلى العناية المركزة بسبب تعرضها إلى نزلة شعبية حادة أثرت على صحتها بشكل كبير مما دفع الأطباء نقلها للعناية المركزة وتدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة نتيجة ذلك وفقدت الوعي. 
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