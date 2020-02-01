في العناية المركزة.. أشرف زكي ينفى وفاة نادية لطفي

نفي الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين خبر وفاة الفنانة الكبيرة نادية لطفي حيث انتشرت خلال الساعات القليلة عديد من الشائعات التى ترددت وفاتها.





وقال اشرف زكى في تصريح لصدي البلد : أن الفنانة نادية لطفي مازالت متواجدة فى العناية المركزة، وتحت إشراف مجموعة من الأطباء المعالجين لها حيث تغيب عن الوعي ثم تعود مرة أخرى.





وكانت تعرضت الفنانة نادية لطفى إلى أزمة صحية شديدة تسببت في نقلها إلى العناية المركزة.



