مرتضى منصور: الكاف ملزم بالحصول على تعهد لتأمين بعثة الزمالك فى قطر

تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك، عن مشاركة فريق الكرة الأول في مباراة نهائي السوبر الإفريقي أمام الترجي يوم 14 فبراير المقبل.





وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "الزمالك": "قضية اللعب في قطر تنقسم إلى شقين، الأول جنائي وسياسي والثاني رياضي ، لدي 12 اسمًا من المتآمرين، وقدمت الملف للنائب العام، وكل المستندات والتسجيلات موجودة".





وأضاف: "هناك رسائل تم إرسالها على هاتفي ومليئة بالسباب لكل الناس، وتسريب عقود اللاعبين، كل هذا يفعله ضابط المخابرات القطري واسمه أبو سنيدة، وهناك رسائل مسجلة بها تهديد للاعبين والجهاز الفني بالقتل".





وأوضح: "الشق السياسي هو قناة الجزيرة القطرية، التي دائمًا تعمل على إسقاط الدولة المصرية، ولا توجد علاقات بين قطر ومصر وسفيرهم مطرود".





وواصل: "وزير الخارجية سامح شكري قال إن قطر تمول الإرهاب، وهناك رسائل واضحة وصريحة بالتهديد بالقتل، إذًا بعد كل هذا يا جماهير الزمالك تريدون أن تذهبوا لهذه الدويلة".





واختتم: "الاتحاد الإفريقي (كاف) ملزم بالحصول على تعهد من أمير قطر ووزير الرياضة بتأمين بعثة الزمالك".