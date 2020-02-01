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رياضة

قمة مثيرة بين ريال وأتلتيكو في ديربي مدريد بالليجا

السبت 01/فبراير/2020 - 09:37 ص
ريال مدريد ضد أتلتيكو
ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد
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إسراء أشرف
يستضيف فريق ريال مدريد، جاره اللدود أتلتيكو مدريد، اليوم، السبت، في ديربي العاصمة الإسبانية "مدريد"، ضمن منافسات الجولة رقم 22 من الدوري الإسباني "لا ليجا".

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
من المقرر أن تنطلق صافرة اللقاء بين عملاقا مدريد في تمام الخامسة مساءً، على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الميرنجي، وتُنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 3"، بتعليق رؤوف خليف.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو في صدارة الدوري الإسباني، برصيد 46 نقطة، متفوقًا بفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الخامس.

وتمثل مواجهة اليوم، اختبارًا هامًا لكتيبة الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، والذي يطمح في تحقيق الفوز الرابع على التوالي، والـ 14 هذا الموسم، للحفاظ على صدارة الليجا.

في المقابل، يسعى أتلتيكو مدريد للثأر من كتيبة زيدان، بعدما خسر أمامهم لقب السوبر الإسباني الشهر الماضي، بالمباراة النهائية التي جمعتهما في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بركلات الترجيح، وانتهت بتتويج الملكي.

ويفتقد ريال مدريد في مباراة اليوم، لخدمات كل من أسينسيو، وجاريث بيل، وإيدين هازارد، وماريانو دياز وبراهيم دياز، ورودريجو جويس لأسباب مختلفة، فيما استعاد جهود الثلاثي كاسيميرو، ميليتاو، وإيسكو ألاركون.

وسيغيب عن أتلتيكو مدريد النجم البرتغالي الشاب جواو فليكس بعدما تعرض لإصابة في مباراة فريقه الأخيرة ضد ليجانيس،  بينما ستشهد المباراة عودة النجم البلجيكي يانيك كاراسكو للروخي بلانكوس خلال الميركاتو الشتوي الجاري، من داليان يفانج الصيني معارًا حتى نهاية الموسم.

ويلتقي اليوم أيضًا، غرناطة مع إسبانيول، وريال مايوركا مع بلد الوليد، وفياريال مع أوساسونا، وفالنسيا مع سيلتا فيجو، ضمن مباريات الجولة ذاتها.
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