بسعر 83 ألف جنيه.. شركة روسية تطلق نسخة من آيفون 11 برو مستوحاة من سيارة Tesla.. فيديو وصور

صنعت شركة الأدوات الفخمة الروسية كافيار "Caviar"، نسخ خاصة من هاتف آيفون من الذهب والألماس، وأطلقت نسخة جديدة من هاتفي "iPhone 11 Pro"، و"iPhone 11 Pro Max"، مستوحاة من تصميم سيارة تسلا الكهربائية الصغيرة سايبر ترك Cybertruck.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أطلقت كافيار المعروف عنها صناعة الهواتف الذكية حسب الطلب على النسخة الجديدة من هواتف آيفون اسم سايبرفون Cyberphone، وهو مصنوع من جسم من التيتانيوم لحمايتها من جميع الجوانب، والغطاء كذلك من التيتانيوم ويمكن طيه وجعله يعمل كمسند للهاتف.

وقد قررت شركة كافيار، طرح 99 وحدة فقط من هاتف سايبرفون "Cyberphones"، ويتوفر الهاتف الجديد بسعر يبدأ من 5,265 دولار أمريكي لهاتف "آيفون 11 برو" بسعة 64 جيجابايت، وهو يتوفر بسعة 265 جيجابايت أو 512 جيجابايت، أما ا إذا كنت تريد إصدار Max أو مساحة تخزين أكبر، فسيكون ذلك بسعرا إضافيا.





الجدير بالذكر أن شركة كافيار الروسية، سبق وأن صنعت نسخ خاصة من الهواتف الذكية الرائدة، بما في ذلك هاتف آيفون مع جسم من الذهب والألماس، وبسعر يتجاوز 100 ألف دولار أمريكي.

<iframe width="727" height="409" src="https://www.youtube.com/embed/Mdxry4QZY7o" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>