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تكنولوجيا

براءة اختراع تكشف عن هاتف هواوي القابل للطي الجديد.. صور

السبت 01/فبراير/2020 - 05:12 م
Mate X
Mate X
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شيماء عبد المنعم
قدمت شركة هواوي "Huawei" الصينية، طلبا إلى مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية للحصول براءة اختراع هاتف ذكي جديد قابل للطي، من المتوقع أنه سيكون الجيل الثاني من هاتفها الحالي Mate X.

ووفقا لما ذكره موقع "gizmochina"، كشفت شركة هواوي النقاب عن هاتفها الذكي القابل للطي "Mate X"، في شهر فبراير من العام الماضي، ولكن لم يتم إطلاق الجهاز ألا في شهر سبتمبر الماضي، وقد تم توفير الجهاز فقط بكمية محدودة بسبب تكلفة الإنتاج الضخمة.

وقد تم تقديم براءة الاختراع إلى مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية (EUIPO)، لتطوير هاتف ذكي جديد قابل للطي. ويوضح الوصف والخطط أن الجهاز سيأتي مع دعم Stylus. وتصف براءة الاختراع عامل الشكل المماثل للهاتف الحالي Mate X.

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وتكشف صفحة الطلب أن الشركة الصينية تقدمت به مطلع شهر أكتوبر الماضي، وسجل أول أمس الأربعاء، عن هاتف قابل للطي شبيه بهاتف "ميت إكس" الحالي ولكن مع بعض الاختلاف.

ووفقا للطلب، فإن هاتف "ميت إكس2"، لن يختلف كثيرا عن شبيه الحالي، خاصة فيما يتعلق بآلية الطي الأفقية من الوسط، ولكن الفرق الأكثر إثارة، هو أن الهاتف الجديد سيطوى نحو الداخل بدلا من الخارج مع الحفاظ على الشريط الجانبي الرأسي الذي سيحتوي شاشة ثانوية رفيعة وطويلة، وكاميرتين أماميتين، و4 كاميرات خلفية.

وبخلاف الهاتف القابل للطي الحالي، فإن "Mate X2" سيأتي مع قلم إلكتروني يوضع داخل الشريط الجانبي، كما يبدو أنه سيأتي مع زاوية أكثر انحناءً مقارنة بسابقه، وما عدا ذلك، فإن طلب براءة الاختراع لا يكشف عن أية مواصفات للهاتف الجديد، ولكن يتوقع أن يأتي مع معالج Kirin 990 5G، وبالإضافة إلى تحسين المفصل، ومواصفات الشاشة.

ومن المتوقع أن تطلق شركة هواوي، هاتف  "Mate X2" خلال الربع الثالث من عام 2020.
Mate X2 Mate X2
Mate X2 Mate X2
Mate X2 Mate X2
Mate X2 Mate X2
Mate X2 Mate X2
Mate X2 Mate X2
Mate X2 Mate X2
Mate X2 Mate X2
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