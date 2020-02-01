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تكنولوجيا

بالخطوات.. كيف تحصل على آخر تحديث لـ واتساب على آيفون وأندرويد

السبت 01/فبراير/2020 - 01:50 ص
كيف تحصل على آخر
كيف تحصل على آخر تحديث لواتساب على هواتف أيفون أو أندرويد
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ندى على
يعد تطبيق WhatsApp من أفضل تطبيقات التراسل في العالم، وتبادل الرسائل النصية بين الأهل والأصدقاء، ومشاركة الصور والفيديوهات. 

وللتمتع بكل الخاصيات الجديدة التى يقدمها واتساب، يجب على المستخدمين طول الوقت أن يقوموا بتحديث التطبيق على هواتفهم حتى يضمنوا تشغيل التطبيق بأفضل وجه ويحصلوا على نسخة آمنة من الاختراقات والمشكلات التقنية.    

وتقوم الهواتف بتقديم تحديثات آلية للتطبيقات ومن بينها تطبيق واتساب ولكن أحيانا تحتاج بعض التطبيقات إلى تحديثها بطريقة يدوية لضمان عملها بشكل أفضل. 

و ذكر موقع Business Insider الخطوات اللازمة لكيفية تحديث واتساب على هواتف أيفون وأندرويد. 

خطوات تحديث واتساب على أيفون: 
1- اضغط على أيقونة App Store الموجودة على شاشة أيفون لفتح التطبيق
2- اضغط على الأيقونة الموجودة في أعلى الجانب الأيمن من الشاشة لفتح account info أو معلومات حسابك على التطبيق.
3- استمر بالنزول واضغط على التحديثات المتاحة. 
4 - حدد واتساب على القائمة واضغط على تثبيت أحدث نسخة.
 
خطوات تحديث واتساب على هواتف أندرويد 
1- اضغط على متجر Google Play على شاشة هاتفك الرئيسية
2- اضغط على الثلاث نقاط الأفقية الموجودة 
3- اضغط على My apps & games 
4- بجانب واتساب، اضغط Update أو تحديث لتثبيت آخر تحديث. 

ويجب الإشارة إلى أنه إذا لم تجد تحديثات واتساب عند اجرائك للخطوات فهذا يعنى أن أنك بالفعل لديك آخر تحديث للتطبيق. 

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