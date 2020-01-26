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تكنولوجيا

واتساب يطلق خاصية جديدة ينتظرها ملايين المستخدمين .. تعرف عليها

الأحد 26/يناير/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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أحمد شريف
يطلق تطبيق واتساب، مميزات جديدة يتشوق مستخدموه إلى تطبيقها خلال هذا الأسبوع.

وكشفت  صحيفة "ديلي اكسبرس"  أن الميزة الجديدة التي سيطلقها تطبيق واتساب ستتمثل في خاصية الوضع المظلم التي يمكن لملايين المستخدمين  تجربتها خلال هذا الأسبوع. 

كما يوحي الاسم ، فإن الوضع المظلم يغير مظهر WhatsApp تمامًا ويحول  نافذة الدردشة إلى اللون الأسود ثم تظهر الرسائل في دوائر خضراء مع كتابة بيضاء. 

كان الاختبار متاحًا حتى الآن حصريًا على نظام Android ، ولكن من المتوقع أيضًا أن تحصل Apple iPhone على هذه الميزة الجديدة عند إطلاقها على الأجهزة في جميع أنحاء العالم.
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