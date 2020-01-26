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تكنولوجيا

الـ واتساب يوقف تطبيقه نهائيا بهواتف ملايين المستخدمين .. لهذا السبب

الأحد 26/يناير/2020 - 09:47 م
صدى البلد
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أحمد شريف
سينهي  الواتساب دعمه لبعض الهواتف الذكية وسيتوقف التطبيق بها انهائيًا، وذلك بعد التحذيرات التي أطلقها الواتساب منذ فترة ، حيث أصبح هذا الأمر على عاتق التنفيذ.

ووفقًا لصحيفة " ديلي اكسبرس" وسيشمل هذا الحظر الجديد  جميع أجهزة iPhone  تلعمل بنظام  أقدم من  نظام iOS 7 ، حيث لن تكون قادرة على الوصول إلى تطبيق الـ WhatsApp .

كام سيواجه مستخدمي الهواتف الاندرويد ذات الاصدارت القديمة هذا الحظر من قبل الواتساب، حيث سيتم وقف تشغيل التطبيق الشهير في الهواتف التي صدر نظامها  قبل اصدار 2.3.7  في شهر فبراير المقبل.

وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن جوجل ، لا يزال هناك الكثير من الهواتف التي تستخدم الإصدارات القديمة من نظام التشغيل الخاص بها ويمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 7.5 مليون جهاز سيتعين تحديثها قبل أن تتمكن من الاستمرار في استخدام WhatsApp.


وعلى الرغم من أنه قد لا يكون قرارًا شائعًا للغاية بالنسبة لأولئك الذين لديهم هواتف ذكية قديمة ، إلا أنه يجب أن يصل الأمر إلى نقطة لا تستطيع فيها شركات التكنولوجيا ببساطة مواصلة دعم كل نظام تشغيل.


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