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رياضة

كلوب يحسم موقف محمد صلاح من الرحيل عن ليفربول

السبت 01/فبراير/2020 - 02:27 م
كلوب ومحمد صلاح
كلوب ومحمد صلاح
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إسراء أشرف
تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن مستقبل الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق، وإمكانية رحيله عن الريدز نهاية الموسم الجاري.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع "ليفربول إيكو": "صلاح أحرز 87 هدفًا في 136 مباراة فقط، منذ قدومه من روما في 2017؟ مثل هذه الأرقام تدل على أن اللاعب أصبح في منزله مع ليفربول".

وسئل الألماني عما إذا كان يعتقد أن صلاح سيظل مع ليفربول لبداية الموسم المقبل، فرد قائلًا: "أعتقد ذلك، هل سمعتم شيئًا مختلفًا؟".

وأضاف كلوب حديثه "كيف ترى الرغبة في البقاء مع ليفربول؟ يبدو لي أن صلاح قد استقر بالفعل هنا".

وتابع "في الواقع ليس لدي أي فكرة، يمكنك أن تسألني نفس السؤال عن بقية اللاعبين، وسأقول بأنه ليس لدي أي معلومة، لم أفكر في الأمر حتى سألتني".

وواصل: "طالما أنني لم أسمع شيئًا ولا أسأل اللاعبين عن ما يشغلهم في الموسم المقبل أو خلال عامين، فيبدو أنهم مستمرون".

وأكمل: "عقده مع النادي ممتد لفترة طويلة؟ أعتقد ذلك، لكن ليس لدي أي فكرة".

ويستعد ليفربول لاستقبال ساوثهامبتون، اليوم، في تمام الخامسة مساءً، على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة رقم 25 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة.
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