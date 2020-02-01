نفاد أراضى الخدمات التابعة لمشروع الـ 1.5 مليون فدان بالمغرة

أكد الإعلامي محمد غانم نفاد قطع الأراضى التي طرحتها شركة الريف المصرى بمنطقة الخدمات بمنطقة المغرة بنسبة 100% والتي تشمل "المحلات وورش ومقار إدارية وقطع سكنية جديدة ومستودع الأنابيب والبنزينة"، لافتًا إلى أنه يتم استكمال الطريق المؤدى الى منطقة المغرة عن طريق الضبعة بحيث يمكن الوصول إلى قلب مشروع المغرة في أقل من ساعتين.





وأوضح غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن شركة الريف المصرى صاحبة الولاية على أراضى الـ 1.5 مليون فدان التي طرحت في قلب المغرة داخل المنطقة الخدمية، لافتا إلى وجود مساحات جديدة تهافت عليها أصحاب المشروعات والمنتفعين، لتتحول أراضى المغرة لأكبر مشروع زراعى كامل الخدمات في مصر.





وأضاف غانم أن مشروع المغرة مجهز لجميع أنواع الزراعة خاصة الزراعات السمكية الحديثة الى جانب الزراعات التعاقدية الأخرى، لافتًا إلى أنه سيكون بوابة الخدمات للعاملين بمشروع الـ 1.5 مليون فدان ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المشروعات الخدمية خلال عام.