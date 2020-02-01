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رياضة

مطلب وحيد من وزيرة الرياضة السودانية لـ جماهير الهلال قبل مواجهة الأهلي

السبت 01/فبراير/2020 - 02:35 م
وزيرة الرياضة السودانية
وزيرة الرياضة السودانية ورئيس الهلال
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يسرى غازى
ناشدت ولاء البوشي وزيرة الشباب والرياضة السودانية جماهير السودان عموما بدعم فريق الهلال خلال مباراة اليوم أمام النادي الأهلي المقرر إقامتها الليلة على ملعب استاد الجوهرة.

ويلتقى فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت المارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر نظيره الهلال السوداني على ملعب استاد الجوهرة الزرقاء فى ختام دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وطالبت البوشى على هامش زيارتها لفريق الهلال خلال المران الأخير بضرورة مساندة اللاعبين الذين يمثلون السودان وأناشد جماهير الفريق بضرورة عكس القيم التي إشتهر بها السودانيين المتمثلة في الترحيب بالضيوف وكرمهم لعكس الوجه المشرق للسودان.

 وحرصت وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي مساء أمس الجمعة على متابعة مران الهلال الختامي استعدادا لمواجهة الأهلي المصري، والتقت وزيرة الشباب والرياضة بالدكتور أشرف سيد احمد الكاردينال رئيس نادي الهلال والدكتور حسن علي عيسى الأمين العام المكلف والدكتور سيف الدين ابوكلابيش وعزيز الخير مدير الإستاد.

كما تحدثت البوشي إلى اللاعبين قبل بداية التمرين ودعمهم معنويا قبل اللقاء الإفريقي، وفي تصريح بخصوص الزيارة قالت البوشي انها حضرت لملعب الهلال للاطمئنان على الابطال ودعمهم والشد من أزرهم قبل مواجهة اليوم لأنهم يمثلون السودان الوطن الكبير، وأضافت: نثق تماما في اللاعبين، ونعلم أنهم سيضعون الوطن في حدقات العيون لأن شعار الهلال (الله، الوطن، الهلال).

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