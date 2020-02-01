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برلمان

ننشر النتيجة الكاملة لانتخابات المكتب التنفيذي لـ حزب الوفد

السبت 01/فبراير/2020 - 08:38 م
حزب الوفد
حزب الوفد
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معتز الخصوصى
ينشر "صدى البلد" النتيجة الكاملة لانتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد والتى أجريت اليوم بمقر حزب الوفد بالدقى.

أعلن النائب سليمان وهدان، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد، النتيجة النهائية لانتخابات المكتب التنفيذي.

وأوضح وهدان أن 52 عضوًا بالهيئة العليا حضروا انتخابات المكتب التنفيذي للحزب، مؤكدا أنها أجريت بشفافية ونزاهة وحيادية كما يتسم حزب الوفد.

وأضاف، أن الانتخابات أجريت في جو أسري لنصدر للأحزاب كيف يكون الانتخاب وكيف تكون الديمقراطية والشفافية وكيف تكون روح الأسرة.

 وأشار إلى أنه ليس هناك منتصر أو مهزوم، متمنيا ألا تترك الانتخابات رواسب، وأن نكون أقوى ونصدر صورة من الشفافية.

وتشكلت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة سليمان وهدان، وعضوية كل من: فؤاد بدراوي، وأمل رمزي، ومحمد مدينة، وأميمة عوض، ومحمود سيف النصر، ومحمد المرغني.

 

تشكيل المكتب التنفيذي لحزب الوفد الجديد:

 

السكرتير العام: فؤاد بدراوي

أمين الصندوق: فيصل الجمال

أمين الصندوق المساعد: جمال شحاتة

 

نواب رئيس الوفد:

1. عبد العزيز النحاس.

2. ياسر الهضيبي.

3. هاني سري الدين.

4. محمد عبده.

5. خالد قنديل.

 

سكرتارية مساعدة الوفد:

1. عباس حزين.

2.أنور بهادر.

3. هاني أباظة.

4. محمد فؤاد.

5. كاظم فاضل

6. عصام الصباحي.

 

عضوية المكتب التنفيذي:

1. محمد الزاهد.

2. صفوت عبد الحميد.

3. عيد هيكل.

4. محمد حلمي سويلم.

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