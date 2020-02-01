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برلمان

مصطفى الفقي: الوفد يقدم نموذجا مشرفًا في انتخابات المكتب التنفيذي

السبت 01/فبراير/2020 - 06:35 م
مصطفى الفقي، الرئيس
مصطفى الفقي، الرئيس الشرفي لحزب الوفد
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معتز الخصوصى

قال الدكتور مصطفى الفقي، الرئيس الشرفي لحزب الوفد، إن بيت الأمة يقدم نموذجا مشرفا لتاريخ مصر، بتنظيم انتخابات المكتب التنفيذي للحزب بشكل ديمقراطي لم ولن يتكرر.

وأكد الرئيس الشرفي لحزب الوفد أن الحزب يمتلك تاريخًا عريقًا وإرثًا كبيرًا للحركة الوطنية، منذ ثورة ١٩١٩، وحتى تاريخ هذه اللحظة التي تنظم فيها الانتخابات بشكل محترم يقدره الجميع.

وتجرى الان انتخابات المكتب التنفيذى لحزب الوفد ، والذين يتم انتخابهم بشكل مباشر من الهيئة العليا للحزب، وهم 5 نواب لرئيس الحزب والسكرتير العام، و6 سكرتارية مساعدة، وأمين صندوق الحزب، والأمين الصندوق المساعد، بالإضافة إلى 4 أعضاء للمكتب التنفيذى.

تقدم لمنصب السكرتير العام فؤاد بدراوى، ولمنصب أمين صندوق الحزب فيصل الجمال، ويتنافس على مقعد أمين الصندوق المساعد جمال شحاتة، وسفير نور.

ويتنافس 9 قيادات وفدية على مقاعد لنواب الرئيس، وهم: الدكتور خالد قنديل، وعبدالعزيز النحاس، والمهندس حسين منصور، والدكتور هانى سرى الدين، والنائب محمد عبده، وياسر الهضيبى، وعبدالسند يمامة، وعبدالعليم داود، وطارق سباق.

ويتنافس 8 مرشحين على 6 مقاعد للسكرتارية المساعدة، وهم: أنور بهادر، وطارق تهامى، وعباس حزين، ومحمد فؤاد، وكاظم فاضل، وعصام الصباحى، وهاني أباظة، ونبيل عبدالله.

ويتنافس 7 قيادات وفدية على 4 مقاعد لعضوية المكتب التنفيذى من الهيئة العليا وهم: محمد حلمى سويلم، وصفوت عبدالحميد، وأحمد جاويش، ومحمد الزاهد، وعيد هيكل، والدكتور عمر عبدالجواد، وحمدى قوطة.
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