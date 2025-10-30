محطم نفسيا.. جندي إسرائيلي ينهي حياته بعد عودته من غزة

أنهى الجندي الإسرائيلي في قوات الاحتياط دميتري شابيرو (34 عامًا) حياته، بعد معاناة نفسية حادة أعقبت خدمته في قطاع غزة.

ووفقًا لموقع Ynet، وُجد شابيرو منتحرا في مجمع المظليين التذكاري قرب موشاف بيت العيزري في منطقة شفيلا.

وقال صهره يوآف إن دميتري خدم في غزة منذ بداية الحرب، ولم يُسرَّح إلا في أغسطس الماضي، مضيفًا:

"كان قبل الاحتياط رجل عائلة وزوجا مخلصا، لكن الحرب غيّرته تمامًا. فقد السيطرة على نفسه، وأُصيب بالاكتئاب، ولم يعد قادرا على القيام بدوره كأب وزوج".

وأشار يوآف إلى أن شابيرو لم يكن حالة فردية، مضيفا:

"هناك جنود احتياط يعودون محطمين من الداخلن الدولة تظن أنهم عادوا إلى حياتهم الطبيعية، لكن الواقع مختلف، رأى الموت والإصابات بعينيه، ودُمرت روحه في غزة. هناك كثيرون مثله، قنابل موقوتة تنتظر الانفجار".