مباراة تحصيل حاصل.. تعادل اتحاد الجزائر وبترو اتلتيكو في دوري أبطال أفريقيا

تعادل فريق اتحاد الجزائر مع منافسه بيترو أتليتكو الأنجولي بنتيجة هدفين لكل منهما في المباراة التي اقيمت علي ملعب " عمر حمادي " معقل الفريق الجزائري ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.





وجاء هدف فريق اتحاد الجزائر عن طريق اللاعب أيمن محيوص في الدقيقة 33 من عمر اللقاء وفشل بترو اتليتكو في إ دراك التعادل رغم استحواذه على الكرة.







بهذه النتيجة يحتل فريق اتحاد الجزائر المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 3 نقاط.

وجاء فريق بترو اتليتيكو في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بينما يحتل الصدارة فريق ماميلودي صن داونز برصيد 14 نقطة وحسم الصعود برفق صاحب المركز الثاني الوداد المغربي برصيد 9 نقاط .

وفي الشوط الثاني تقدم إتحاد الجزائر بالهدف الثاني عن طريق وليد اردجي في الدقيقة 70 وتعادل بترو اتليتكو في دقيقتين 80،18 من عمر اللقاء بهدفين ل توني روبيرو .