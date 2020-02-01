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رياضة

جاجرين: الأهلي والهلال شقيقان.. ومصر والسودان تربطهما علاقات تاريخية

السبت 01/فبراير/2020 - 05:13 م
علي جاجرين
علي جاجرين
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عبدالحكيم أبوعلم
عبّر علي جاجرين، نجم المنتخب السوداني والهلال الأسبق،  عن سعادته بوجود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في السودان، لمواجهة الهلال مساء اليوم، في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقال: «الأهلي والهلال تجمعهما علاقة تاريخية وطيدة، كما هو الحال بين مصر والسودان، اللتين تربطهما أواصر أقوى من مباراة كرة قدم».

وأشار "جاجرين" إلى سعادته بزيارة الكابتن محمود الخطيب للسودان، مؤكدًا أن الخطيب يتمتع بشعبية كبيرة في السودان، ويعتبر معشوق الجماهير السودانية، ومن ثم يبقى الجميع سعداء للغاية بزيارة النجم التاريخي للكرة الإفريقية إلى الخرطوم.

وأوضح أنه يتمنى التوفيق للأهلي والهلال اليوم، وأن يقدما مباراة كبيرة تليق بتاريخهما الكبير، وأن تخرج المباراة بروح عالية كبيرة بين اللاعبين، تعبر عن عمق العلاقات التاريخية التى تربط مصر الشقيقة بالسودان.

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