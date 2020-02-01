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رياضة

مازيمبي يفوز والزمالك يتعادل.. اِعرف ترتيب المجموعة بدوري ابطال افريقيا

السبت 01/فبراير/2020 - 05:07 م
مازيمبي
مازيمبي
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عبدالله هشام
تعادل فريق الزمالك مع نظيره أول أغسطس الأنجولي سلبيا فى المباراة التى أقيمت علي ملعب سيداد إينيفارسيتاريا فى إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 

نجح فريق مازيمبي الكونجولي في تحقيق الفوز علي زيسكو يونايتد الزامبي بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد ، وجاءت اهداف مازيمبي عن طريق جاكسون موليكا " هدفين " ، تشيكو اوشيندي ، بينما سجل وينستون كالينجو الهدف الوحيد لفريق زيسكو .

ويكون ترتيب مجموعة الزمالك كالتالي 
1- مازيمبي : 14 نقطة 
2- الزمالك : 9 نقاط 
3- أول أغسطس : 4 نقاط 
4- زيسكو يونايتد : 3 نقاط 

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