مازيمبي يفوز والزمالك يتعادل.. اِعرف ترتيب المجموعة بدوري ابطال افريقيا

تعادل فريق الزمالك مع نظيره أول أغسطس الأنجولي سلبيا فى المباراة التى أقيمت علي ملعب

نجح فريق مازيمبي الكونجولي في تحقيق الفوز علي زيسكو يونايتد الزامبي بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد ، وجاءت اهداف مازيمبي عن طريق جاكسون موليكا " هدفين " ، تشيكو اوشيندي ، بينما سجل وينستون كالينجو الهدف الوحيد لفريق زيسكو .