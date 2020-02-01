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رياضة

15 دقيقة.. ليفربول يسيطر وساوثهامبتون يعتمد على الدفاع المتقدم للحد من خطورة الريدز

السبت 01/فبراير/2020 - 05:21 م
صدى البلد
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أحمد هاني
سيطر التعادل السلبي على مجريات الـ15 دقيقة الأولى من مباراة ليفربول وضيفه ساوثهامبتون، في المباراة التي تجمع الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد" ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

واعتمد ليفربول منذ انطلاق صافرة البداية على الضغط المعتاد، لكنه وجد دفاع متقدم من قبل الضيوف للحد من خطورة الريدز.

ولعب فريق ليفربول كرة أمامية من دفاعات الريدز بعد مرور دقيقة إلى داخل منطقة جزاء ساوثامبتون في إتجاه صلاح لكن حارس المرمى تدخل وأمسك بالكرة.

وشهدت الدقيقة 10، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء من أرنولد أمسك بها حارس مرمي ساوثهامبتون.

ووصلت نسبة الاستحواذ إلى 68% لصالح ليفربول في الـ15 دقيقة الأولي، مقابل 32% لصالح ساوثهامبتون.

ودخل ليفربول المباراة وهو متصدر جدول الترتيب، برصيد 70 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 23 مباراة وتعادل مباراة وحيدة ضد مانشستر يونايتد، ولم يتلق أي هزيمة، حيث إنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر في البريميرليج هذا الموسم حتى الآن.

في المقابل، يتواجد فريق ساوثهامبتون في المركز التاسع برصيد 31 نقطة، من 9 انتصارات، و4 تعادلات، فيما تلقى 11 هزيمة.
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