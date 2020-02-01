آية «وقرن في بيوتكن».. هل تمنع المرأة من الخروج؟ الأزهر والإفتاء يحسمان الجدل

أوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، معنى قوله تعالى «وقرن في بيوتكن»، مؤكدًا أن هذه الآية نزلت في نساء النبي -رضي الله عنهن-.
وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «ما معنى قوله تعالى «وقرن في بيوتكن»، أن الله تعالى قال في كتابه العزير، مُخاطبًا زواجات الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا» (سورة الأحزاب: 33)، أن الآية تخص أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
وأوضح الدكتور محمد عبد السميع، أن من صفات المرأة التي يحبها الله ألا تخرج إلا لمعنى، كأن تذهب للعمل أو لشراء طلبات المنزل كالأكل والشرب، أو الخروج للنزهة مع الزوج، وكل ما هو مفيد، أما الخروج الذي لا فائدة منه لا ينبغي أن يكون.
وأشار إلى أن معنى قوله «تبرج الجاهلية الأولى»، فالتبرج هو إظهار المرأة زينتها للرجال، وقيل إن تبرج الجاهلية، هو أن المرأة كانت تخرج كاشفة كعب القدمين فيراها الرجال، لكي تكشف عن محاسنها.
معنى: وقرن في بيوتكن
وفند مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، شبهة أصدرها المتطرفون بعدم جواز خروج المرأة إلى سوق العمل نهائيًا، مستندين إلى قوله تعالى: «وقرن في بيوتكن»، وقول عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ- رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قالَ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ بِرَوْحَةِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا».
ونبه المرصد على هذه الشبهة بأن الشرع أباح خروج المرأة للعمل الذي يتناسب مع طبيعتها طالما التزمت بما شرعه الله من آداب تخص المرأة من جهة اللباس والطيب والحديث مع الأجانب ومخالطتهم.
خروج المرأة في عهد الرسول