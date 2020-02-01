AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وسائل راحة لذوي الهمم ومطاعم للزائرين.. مزايا المتحف المصري الكبير.. فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 06:36 م
المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
Advertisements
هاني حسين
قال  عيسى زيدان المدير العام للشؤون التنفيذية لنقل الآثار، إنه يتم توفير الخدمات والمطاعم والكافيهات داخل المتحف المصري الكبير وتطل مباشرة على الأهرامات.

وأضاف  زيدان  في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج" صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  المتحف المصري الكبير مزود بكل وسائل الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مع توفير سلالم كهربائية.

وتابع:"  مسلة الملك رمسيس الثاني تم إجراء أعمال الترميم لها وتم جلبها من منطقة صان الحجر في محافظة الشرقية".

وأكمل المدير العام للشؤون التنفيذية لنقل الآثار:"  يوجد قطع خرطوش خاص بالملك رمسيس الثاني  الملك رمسيس أخفاها منذ 3 ألاف سنة وتم اكتشافه،  وستكون المسلة معلقة  كي يتمكن الزائرين من  رؤية الخراطيش المتواجدة على القاعدة الجرانيتية أسفل المسلة".
  
وتابع عيسى زيدان:"  تم البدء في وضع الآثار على الدرج العظيم الذي سيكون فخر لكل  صالات العرض داخل المتحف المصري الكبير ويعرض 87 قطعة أثرية من أفضل القطع الأثرية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حتى 16 طنا .. تفاصيل نقل 309 قطع آثار إلى المتحف المصري الكبير

قبل الافتتاح.. مدبولى يطالب بسرعة تطوير منطقة المتحف المصري الكبير

الآثار: إنجاز 94٫5% من أعمال المتحف المصري الكبير.. ونقل 50 ألف قطعة إليه

عيسى زيدان: 46 ألف قطعة أثرية جاهزة للعرض في المتحف المصري الكبير | فيديو

طولها 19 مترا ووزنها 145 طنا.. وضع مسلة رمسيس الثاني بميدان التحرير | شاهد

الآثار: نقل مسلة رمسيس الثاني إلى التحرير خلال ساعات

ترشيحاتنا

مازيمبي يفوز والزمالك يتعادل.. اِعرف ترتيب المجموعة بدوري ابطال افريقيا

اول تعليق من مدرب الزمالك بعد التعادل أمام أول أغسطس فى ختام دور المجموعات

الحضارة الفرعونية تبوح بأسرار جديدة.. اكتشاف كنز أثرى ضخم فى تونا الجبل.. تفاصيل بالصور

تعرف على موعد مباراة الأهلي والهلال والقنوات الناقلة

3 لمسات .. محمد صلاح يسجل الهدف الثالث لـ ليفربول في شباك ساوثهامبتون .. فيديو

الحارس والـ VAR يحرمان ليفربول من التقدم على ساوثهامبتون فى الشوط الأول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر سينوفا senova اليوم في مصر بعد تراجع الأسعار.. صور

أسعار رينو renault اليوم في مصر بعد الهبوط الأخير.. صور

ولي عهد دبي يرفع علمي السعودية والإمارات عقب تتويجه بكأس الملك سلمان للقدرة