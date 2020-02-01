وسائل راحة لذوي الهمم ومطاعم للزائرين.. مزايا المتحف المصري الكبير.. فيديو

قال عيسى زيدان المدير العام للشؤون التنفيذية لنقل الآثار، إنه يتم توفير الخدمات والمطاعم والكافيهات داخل المتحف المصري الكبير وتطل مباشرة على الأهرامات.





وأضاف زيدان في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج" صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن المتحف المصري الكبير مزود بكل وسائل الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مع توفير سلالم كهربائية.





وتابع:" مسلة الملك رمسيس الثاني تم إجراء أعمال الترميم لها وتم جلبها من منطقة صان الحجر في محافظة الشرقية".





وأكمل المدير العام للشؤون التنفيذية لنقل الآثار :" يوجد قطع خرطوش خاص بالملك رمسيس الثاني الملك رمسيس أخفاها منذ 3 ألاف سنة وتم اكتشافه، وستكون المسلة معلقة كي يتمكن الزائرين من رؤية الخراطيش المتواجدة على القاعدة الجرانيتية أسفل المسلة".

وتابع عيسى زيدان:" تم البدء في وضع الآثار على الدرج العظيم الذي سيكون فخر لكل صالات العرض داخل المتحف المصري الكبير ويعرض 87 قطعة أثرية من أفضل القطع الأثرية".