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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على ساوثهامبتون بثلاثية

السبت 01/فبراير/2020 - 07:07 م
صدى البلد
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أحمد هاني

تمكن فريق ليفربول من مواصلة الاقتراب من حصد لقب "البريميرليج"، بتحقيقه فوزه الـ24 أمام ضيفه ساوثهامبتون، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد" ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

جاء الهدف الأول بعد لحظات من بداية الشوط الثاني وبالتحديد الدقيقة 47، عن طريق أليكس تشامبرلين من تسديدة صاروخية أرضية من خارج منطقة الجزاء ليحمل من خلالها الهدف الأول لصالح أصحاب الأرض.

وعزز ليفربول بالهدف الثاني  في الدقيقة 60، من كرة طولية من قبل دفعات الريدز وصلت إلى فيرمينو الذي كان يشغل الجهة اليسرى قبل أن يتوغل البرازيلي داخل منطقة الجزاء ويمررها إلى هندرسون خالي الرقابة الدفاعية الذي سددها بكل سهولة في شباك ساوثهامبتون.

ونجح صلاح في توقيع اسمه في سجل هدافي المباراة بالهدف الثالث من كرة وصلت إليه من قائد الريدز هندرسون، سجلها صلاح من لمسة أولي في شباك ساوثهامبتون.

وأصبح رصيد ليفربول في صدارة جدول الترتيب بـ73 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 24 مباراة وتعادل مباراة وحيدة ضد مانشستر يونايتد، ولم يتلق أي هزيمة، حيث إنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر في البريميرليج هذا الموسم حتى الآن.

في المقابل، تجمد رصيد فريق ساوثهامبتون في المركز التاسع برصيد 31 نقطة، من 9 انتصارات، و4 تعادلات، فيما تلقى 12 هزيمة.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي عقب نهاية المباراة كالاتي:

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