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رياضة

بقيادة صلاح .. ليفربول يواصل الاقتراب من لقب الدوري برباعية في شباك ساوثهامبتون

السبت 01/فبراير/2020 - 07:06 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تمكن فريق ليفربول من مواصلة الإقتراب من حصد لقب "البريميرليج"، بتحقيقه فوزه الـ24 أمام ضيفه ساوثهامبتون بأربعة أهداف دون رد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد" ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

جاء الهدف الأول بعد لحظات من بداية الشوط الثاني وبالتحديد الدقيقة 47، عن طريق أليكس تشامبرلين من تسديدة صاروخية أرضية من خارج منطقة الجزاء ليحمل من خلالها الهدف الأول لصالح أصحاب الأرض

وعزز ليفربول بالهدف الثاني  في الدقيقة 60، من كرة طولية من قبل دفعات الريدز وصلت إلى فيرمينو الذي كان يشغل الجهة اليسرى قبل أن يتوغل البرازيلي داخل منطقة الجزاء ويمررها إلى هندرسون خالي الرقابة الدفاعية الذي سددها بكل سهولة في شباك ساوثهامبتون.

ونجح صلاح في توقيع إسمه في سجل هدافي المباراة بالهدف الثالث من كرة وصلت إليه من قائد الريدز هندرسون، سجلها صلاح من لمسة أولي في شباك ساوثهامبتون.

وسجل صلاح الهدف الرابع من كرة وصلت إليه من فيرمينو داخل منطقة الجزاء، سجلها صلاح من لمسة أولي في شباك ساوثهامبتون. 

أهم ما جاء في المباراة

واعتمد ليفربول منذ انطلاق صافرة البداية على الضغط المعتاد، لكنه وجد دفاعا متقدما من قبل الضيوف للحد من خطورة الريدز.

ووصلت نسبة الاستحواذ إلى 68% لصالح ليفربول في الـ15 دقيقة الأولى، مقابل 32% لصالح ساوثهامبتون.

وحملت الدقيقة 18، أول فرصة حقيقة لصالح ليفربول بعدما وصلت إلى محمد صلاح خارج منطقة الجزاء، ليسددها الفرعون قوية من داخل منطقة جزاء ساوثامبتون أبعدها الدفاع إلى ركلة ركنية.

وألغيت راية التسلل هدفا لصالح فريق ليفربول ومن تمريرة بينية بين دفاعات ساوثهامبتون وصلت إلى محمد صلاح الذي سجلها بنجاح على يسار حارس ساوثهامبتون، قبل أن يلغي راية التسلل الهدف بعد وقوع الفرعون في المصيدة ببعض السنتيمترات. 

وأصبح رصيد ليفربول في صدارة جدول الترتيب بـ73 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 24 مباراة وتعادل مباراة وحيدة ضد مانشستر يونايتد، ولم يتلق أي هزيمة، حيث إنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر في البريميرليج هذا الموسم حتى الآن.
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