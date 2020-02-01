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رياضة

محمد صلاح يسجل الهدف الرابع لـ ليفربول في شباك ساوثهامبتون.. فيديو

السبت 01/فبراير/2020 - 06:55 م
صدى البلد
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عمرو ابوبكر
أحرز فريق ليفربول الهدف الرابع في شباك ساوثهامبتون، خلال المباراة التي تجمع الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد" ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ونجح صلاح في توقيع إسمه في سجل هدافي المباراة بالهدف الرابع من كرة وصلت إليه من فيرمينو داخل منطقة الجزاء، سجّلها صلاح من لمسة أولي في شباك ساوثهامبتون. 

جاء الهدف الأول بعد لحظات من بداية الشوط الثاني وبالتحديد الدقيقة 47، عن طريق أليكس تشامبرلين من تسديدة صاروخية أرضية من خارج منطقة الجزاء ليحمل من خلالها الهدف الأول لصالح أصحاب الأرض.

وعزز ليفربول بالهدف الثاني  في الدقيقة 60، من كرة طولية من قبل دفعات الريدز وصلت إلى فيرمينو الذي كان يشغل الجهة اليسرى قبل أن يتوغل البرازيلي داخل منطقة الجزاء ويمررها إلى هندرسون خالي الرقابة الدفاعية الذي سددها بكل سهولة في شباك ساوثهامبتون.

ودخل ليفربول المباراة وهو متصدر جدول الترتيب، برصيد 70 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 23 مباراة وتعادل مباراة وحيدة ضد مانشستر يونايتد، ولم يتلق أي هزيمة، حيث إنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر في البريميرليج هذا الموسم حتى الآن.

في المقابل، يتواجد فريق ساوثهامبتون في المركز التاسع برصيد 31 نقطة، من 9 انتصارات، و4 تعادلات، فيما تلقى 11 هزيمة.
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