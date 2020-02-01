ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد

واصل ريال مدريد الحفاظ علي صدارة الليجا بعد الفوز علي أتلتيكو مدريد بهدف وحيد ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب سانتياجو برنابيو فى الجولة الـ22 ، ضمن منافسات الدوري الاسباني الممتاز .





وجاء هدف ريال مدريد فى الدقيقة 56 عن طريق كريم بنزيما بعد تلقيه عرضية رائعه من ميندي لتصل منطقة الجزاء ، ويسددها الفرنسي بقوة فتسكن الشباك .





وبهذه النتيجة يواصل ريال مدريد فى الحفاظ علي صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 49 نقطة، بينما تجمد أتليتكو مدريد المركز الخامس برصيد 36 نقطة.

ويواجه برشلونة ضيفه ليفانتي غدا فى تمام الساعه 10 مساء علي ملعب الكامب نو .



وجاء ترتيب الدوري الاسباني بعد الفوز ريال مدريد كالاتي :

1- ريال مدريد 49 نقطة .

2- برشلونة 43 نقطة .

3- إشبيلية 38 نقطة .

4- خيتافي 36 نقطة .

5- اتلتيكو مدريد 36 نقطة .