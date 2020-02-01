بعد الفوز على ساوثهامبتون.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا و يتخطى أهداف نجم برشلونة

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيقه فوزه الـ24 أمام ضيفه ساوثهامبتون بأربعة أهداف دون رد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الأنفيلد" ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





جاء الهدف الأول بعد لحظات من بداية الشوط الثاني وبالتحديد الدقيقة 47، عن طريق أليكس تشامبرلين من تسديدة صاروخية أرضية من خارج منطقة الجزاء ليحمل من خلالها الهدف الأول لصالح أصحاب الأرض.





وعزز ليفربول بالهدف الثاني في الدقيقة 60، من كرة طولية من قبل دفعات الريدز وصلت إلى فيرمينو الذي كان يشغل الجهة اليسرى قبل أن يتوغل البرازيلي داخل منطقة الجزاء ويمررها إلى هندرسون خالي الرقابة الدفاعية الذي سددها بكل سهولة في شباك ساوثهامبتون.





ونجح صلاح في توقيع إسمه في سجل هدافي المباراة بالهدف الثالث من كرة وصلت إليه من قائد الريدز هندرسون، سجلها صلاح من لمسة أولي في شباك ساوثهامبتون.





وسجل صلاح الهدف الرابع من كرة وصلت إليه من فيرمينو داخل منطقة الجزاء، سجلها صلاح من لمسة أولي في شباك ساوثهامبتون.





وحصل صلاح على 9.5 من 10 بعد لمسه الكرة 44 مرة طوال الفترة التي شارك فيها أمام ساوثهامبتون، وفقًا لشبكة "هوسكورد" العالمية، وهو أعلى تقييم بعد هيندرسون.





ووصلت عدد أهداف محمد صلاح في الدوري الإنجليزي إلى 70 هدفا بواقع 68 مع ليفربول و2 مع تشيلسي، ليتخطى سواريز الذي لعب بقميص الريدز فقط وسجل 69 هدفا.





وأصبح رصيد ليفربول في صدارة جدول الترتيب بـ73 نقطة، بعد أن حقق الفوز في 24 مباراة وتعادل مباراة وحيدة ضد مانشستر يونايتد، ولم يتلق أي هزيمة، حيث إنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر في البريميرليج هذا الموسم حتى الآن.



