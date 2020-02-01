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رياضة

علي معلول خارج حسابات فايلر في تشكيل الأهلي .. تعرف على السبب

السبت 01/فبراير/2020 - 07:48 م
علي معلول
علي معلول
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عبدالحكيم ابو علم
أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد الجوهرة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني. 
خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي. 
خط الهجوم: مروان محسن.

وكشفت مصادر خاصة أن السبب الرئيسى وراء إبعاد علي معلول عن التشكيل هو أن السويسري رينيه فايلر يريد أن يؤمن الجبهة اليسرى من الدفاع.

وأكدت المصادر أن الدفع بأيمن أشرف كان بناء على رغبة فايلر، لتأمين الجبهة ومراقبة اللاعب الأخطر في الهلال وهو أطهر الطاهر.

وكان قد خرج من تشكيلة فايلر الرئيسية من تلك المباراة أحمد فتحي الظهير الأيمن بسبب تعرضه للاصابة. 
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