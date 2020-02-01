AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الدايت في أمان.. طريقة عمل الشيبسي في الميكرويف

السبت 01/فبراير/2020 - 08:17 م
الدايت في امان..
الدايت في امان.. طريقة عمل الشيبسي في الميكرويف
Advertisements
آلاء حسن
عادةً يعتبر الشيبس من مأكولات التسالي و عالرغم من لذتها إلا أنها تسبب البدانة وزيادة الوزن بسرعة

وقدمت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، طريقة لتناول الشيبسي دون قلق.


للمقادير

بطاطا مقطعة شرائح رقيقة
رشة صغيرة جدًا ملح
خل أبيض
ماء بارد



طريقة التحضير :

- ننقع البطاطس مدة ربع ساعة في ماء بارد مضاف له ملح و خل

- بعد ذلك نقوم بتنشيف شرائح البطاطا و نضعها فوق مناديل ونرش عليها فلفل احمر حسب الرغبة

- وتدخل المايكرويف او الفرن من٨ الى ١٠ دقائق

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في 5 دقائق.. أسرع طريقة لتنظيف الميكرويف بالخل

طريقة عمل عصير مانجو بالبطاطا

لأصحاب الدايت..طريقة عمل شرائح بطاطس مشوية

هنتعشى إيه النهاردة ليلة رأس السنة .. مكرونة بالجرجير والجبن.. والحلو: بطاطا بالمارشيملو

لا تشتريه بعد اليوم.. طريقة تحضير الشيبسى المنزلى

هنتغدى إيه.. كبسة دجاج وصدور الديك الرومي

ترشيحاتنا

أخبار الحوادث | تفاصيل مقتل نجل مذيعة داخل شقة صديقه بالزمالك.. إحالة أوراق هشام عشماوي للمفتي.. مصدر أمني ينفي تخفيض حصص طعام نزلاء سجن العقرب

مفاجأة من العيار الثقيل.. كواليس المحاضرة الأخيرة للأهلي في الفاتح قبل مواجهة الهلال

مريم حسين مطلوبة على جوجل بعد اتهامها بـ هتك العرض.. والأم ترد

في عيد ميلاد آخر العنقود في عائلة «العيال كبرت».. سر بكاء نادية شكري وأسباب طلاقها 3 مرات من فنان شهير

النيابة السعودية تصدر قرارا بضبط وإحضار متحرش وادي الدواسر.. تفاصيل

الجماهير تتوافد وتهتف قبل لقاء الأهلي: هلال هلال.. يا ستار.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجماهير تتوافد وتهتف قبل لقاء الأهلي: هلال هلال.. يا ستار.. صور

بعد تصدرها جوجل.. شاهد أفضل إطلالات ميس حمدان

سعر سينوفا senova اليوم في مصر بعد تراجع الأسعار.. صور