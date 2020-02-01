الدايت في أمان.. طريقة عمل الشيبسي في الميكرويف

عادةً يعتبر الشيبس من مأكولات التسالي و عالرغم من لذتها إلا أنها تسبب البدانة وزيادة الوزن بسرعة



وقدمت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، طريقة لتناول الشيبسي دون قلق.





للمقادير



بطاطا مقطعة شرائح رقيقة

رشة صغيرة جدًا ملح

خل أبيض

ماء بارد







طريقة التحضير :



- ننقع البطاطس مدة ربع ساعة في ماء بارد مضاف له ملح و خل



- بعد ذلك نقوم بتنشيف شرائح البطاطا و نضعها فوق مناديل ونرش عليها فلفل احمر حسب الرغبة



- وتدخل المايكرويف او الفرن من٨ الى ١٠ دقائق



