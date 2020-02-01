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فن

نبيل الحلفاوي يحلل تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني فى دوري أبطال أفريقيا

السبت 01/فبراير/2020 - 08:16 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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سعيد فراج
علق الفنان نبيل الحلفاوي، من خلال تغريدة له عبر تويتر، على تشكيل النادي الأهلي، أمام الهلال السوداني، في المباراة المرتقبة في التاسعة مساء اليوم السبت باستاد الجوهرة بالسودان، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات (16) لدوري أبطال أفريقيا. 

وكتب نبيل الحلفاوي، في تغريدته قائلًا: «واضح أن فايلر مركز على التأمين الدفاعي على الأقل في الشوط الأول. وخاصة بالنسبة للجبهة اليسرى للأهلي. عاوز ظهير أيسر دفاعي لا يتقدم .. ربما نرى في الشوط الثاني بادجي ووليد. خاصة إن تقدم الهلال». 

وأعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد الجوهرة في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني. 
خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي. 
خط الهجوم: مروان محسن.

ويلتقي الأهلي، نظيره الهلال السوداني، بالجولة الأخيرة في دور المجموعات 16 بدوري أبطال أفريقيا، في التاسعة مساء اليوم، السبت، على ستاد أم درمان بالسودان. 

ويدخل الأهلي اللقاء، برصيد 10 نقاط، متصدرًا المجموعة الثانية، بفارق نقطة وحيدة عن كلً من النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، برصيد 9 نقاط للأخيرين، ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل، لحسم التأهل لدور الثمانية، أو الخسارة من الهلال مع خسارة النجم أيضًا. 
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