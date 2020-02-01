ننشر تفاصيل الاجتماع المشترك للوطنية للصحافة ومجلس نقابة الصحفيين

ننشر تفاصيل الإجتماع المشترك الذى عقد بين الهيئة الوطنية للصحافة ومجلس نقابة الصحفيين مساء اليوم السبت . ومن المقرر أن تصدر الهيئة الوطنية للصحافة صباح غدا الأحد بيان حول الملفات التى تمت مناقشتها خلال الاجتماع .





ووجه أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة ومجلس نقابة الصحفيين في الاجتماع المشترك الذي عقد مساء اليوم، بضرورة الالتزام بميثاق الشرف الصحفي وأخلاقيات مهنة الصحافة والقانون.





كما طالبوا بالابتعاد تمامًا عن كل أنواع السب والقذف والخوض في الأعراض والحياة الشخصية، باعتبار ذلك بداية مرحلة جديدة لاستعادة ثقة المواطنين في الصحافة وتقديم صورة إيجابية للرأي العام عن مهنة الصحافة، واستردادًا لمكانة الصحافة ودورها في نشر المثل والأخلاقيات والمبادئ السامية للمهنة العظيمة.





وكلف الاجتماع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ونقيب الصحفيين بالتدخل لحل مشاكل تجاوزات النشر المثارة مؤخرًا والمقدم بسببها شكاوى لنقابة الصحفيين ضد عدد من رؤساء تحرير الصحف وذلك خلال أسبوعين، مع التأكيد على ضمان حق الزملاء في النقد المباح، وهو الحق الذي كفله الدستور والقانون لجميع المواطنين دون سب أو قذف، وذلك حفاظًا على هيبة النقابة واحترام مهنة الصحافة وكرامة الصحفيين ومن قبلهم المواطنين. وتم الاتفاق على أن يكون اللجوء للقضاء بديلًا أخير، إذا فشلت الحلول الودية بين الزملاء، حفاظًا على وحدة الجماعة الصحفية.





وكان قد قرر مجلس نقابة الصحفيين تأجيل اجتماعه الى الخميس المقبل لمناقشة آخر التطورات بالمؤسسات القومية عقب اجتماع رؤساء الصحف مع رئيس مجلس الوزراء .





وكان قد أصدر الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بيانا حول تكليف المؤسسات الصحفية بحصر أعداد المتدربين ومدد تدريبهم والأعمال التى يقومون بها، لدراسة الخطوات التى يتم اتخاذها فى هذا الشأن، مضيفا أن وقف التعينات إجراء مؤقت، حتى تتم دراسة الملف، وأنه لا يمنع إمداد المؤسسات بالعناصر الشابة المؤهلة للتطورات التكنولوجية الحديثة، ومراعاة للظروف الراهنة بعجز المؤسسات عن توفير المرتبات للعمالة الأساسية، وحتى لا تتكرر الأخطاء التى حدثت فى السنوات الأخيرة، بإضافة أعداد كبيرة للمؤسسات، أدت إلى الوضع الحالى. واكد كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أنه بالتنسيق مع وزير الدولة للإعلام الأستاذ أسامة هيكل، تبدأ الهيئة الوطنية للصحافة في الأيام القادمة وفقًا لصلاحياتها الدستورية كهيئة مستقلة تدير المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، إصدار القواعد المنظمة لإجراء انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية ، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج الاصلاح المالى والادارى وتطوير المحتوى التحريرى. وأكدت الهيئة أن المادة 212 من الدستور منحتها سلطة تطوير وتحديث المؤسسات الصحفية وتنمية أصولها وضمان استقلاليتها وحيدتها، وتبعًا لذلك ستبدأ على الفور تنفيذ خطة إصلاحات غير مسبوقة للحفاظ على المؤسسات والاستثمار الأمثل لأصولها غير المستغلة منذ سنوات طويلة لصالح المؤسسات ، وعلاج مشاكلها المزمنة منذ عشرات السنين.



