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رياضة

بعد إهداره هدفا للأهلي في شباك الهلال.. هاشتاج كهربا يتصدر تويتر ومغردون: منع مجزرة

السبت 01/فبراير/2020 - 11:56 م
كهربا
كهربا
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #كهربا بعد اهداره الهدف الثاني للاهلي امام الهلال السوداني بعد انفراد بالجول خاليا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏اذا كانت صفقة كهربا صفقة كيدية فأنا غير راض عنها أنا كمشجع استفدت ايه طالما اللاعب بيضيعني ؟ وبصراحه بقا خلينا نكون واضحين مع بعض ده طبع في كهربا انه بيضيع كتيير حاجات سهلة جدا فمش ناقصة حرقة دم لاعبوه في الدوري دلوقتي الله يخليكم بلاش افريقي

 ‏مبروك التأهل لكن الاهلي أهدر فوزًا كان في يد كهربا


‏كهربا الناس كلها بتنتقدك انا بقى هشيد بيك انت عملت الصح يا ابنى انت حميت حياتك و حياة زمايلك و حياة جمهور الاهلى اللى فى السودان شكرا يا كهربا كهربا منع مجزره.

‏بعيدا عن انفراد كهربا اللي كل مصر عارفة من ايام الزمالك انه ازارو المصري بس الحقيقة الاهلي عمل احسن ماتش ليه السنة دي في افريقيا واللي حصل في الاخر ده طبيعي عشان خوف اللاعيبة من الجماهير بعد اللي عملوه.. كان نفسي نكسب بس واضح اننا مش مكتوبلنا فوز برا ارضنا. وربنا يستر في اللي جاي

‏فرصة كهربا اللي ضاعت في ماتش الهلال دي لبست الأهلي في دور الـ8 مع الترجي أو مازيبمي أو صن داونز.

‏‎#افريقيا_يا_اهلي أى واحد هيتكلم عن فنيات وهدف كهربا اللي ضاع يبقى أكيد مش أهلاوي اللعيبه كانت بتلعب تحت ضغط وشد وأجواء ولا أسوأ منها . بنشكر اللعيبه والجهاز الفنى . ويارب يرجعولنا بألف سلامه وكل جماهير الاهلي الموجوده فى السودان.
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