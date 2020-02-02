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التعليم تمنح الطلاب المصابين بالبرد إجازات من المدارس..فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:00 ص
رضا حجازى
رضا حجازى
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إبراهيم القادري
قال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم ، إن وزارة التربية والتعليم حريصة على الطلاب قبل تعليمهم كما أن هناك تنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والطب الوقائى .


وأضاف رضا حجازي خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون إى ، أن وزارة التربية والتعليم قامت بإرسال منشور الي المدارس يفيد بأن اى طالب مصاب بالبرد يأخذ اجازه بدون مقدمات ثانيا استخدام المطهرات ورفع الوعي لدى الطلاب .

وأوضح رضا حجازى ، أن المدارس بها زائره صحية ومن شانها اعطاء اجازات لاى طالب مصاب بالبرد اى كان نوعه .


وتابع رضا حجازى ، أن طابور الصباحي والحصة الأولى بها ارشادات دائمة للوعي عن النظافة الشخصية والنظافة العامة حتى نحد من الإصابة داخل المدارس .

واستكمل رضا حجازى ، أن  التأمين الصحي والوحدات الصحية مرتبطة بالمدارس وعند الاشتباه في اى اصابة من انواع البرد يتم ارسال الطالب اليهم فورا .

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