التعليم تمنح الطلاب المصابين بالبرد إجازات من المدارس..فيديو

قال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم ، إن وزارة التربية والتعليم حريصة على الطلاب قبل تعليمهم كما أن هناك تنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة والطب الوقائى .









وأضاف رضا حجازي خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون إى ، أن وزارة التربية والتعليم قامت بإرسال منشور الي المدارس يفيد بأن اى طالب مصاب بالبرد يأخذ اجازه بدون مقدمات ثانيا استخدام المطهرات ورفع الوعي لدى الطلاب .





وأوضح رضا حجازى ، أن المدارس بها زائره صحية ومن شانها اعطاء اجازات لاى طالب مصاب بالبرد اى كان نوعه .









وتابع رضا حجازى ، أن طابور الصباحي والحصة الأولى بها ارشادات دائمة للوعي عن النظافة الشخصية والنظافة العامة حتى نحد من الإصابة داخل المدارس .





واستكمل رضا حجازى ، أن التأمين الصحي والوحدات الصحية مرتبطة بالمدارس وعند الاشتباه في اى اصابة من انواع البرد يتم ارسال الطالب اليهم فورا .



