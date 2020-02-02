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رياضة

18 سيارة شرطة سودانية تؤمن بعثة الأهلي بعد خروجها من ملعب الجوهرة الزرقاء

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:55 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
شهد موكب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في رحلته من ملعب الجوهرة الزرقاء وجود 18 سيارة شرطة ومن قوات الجيش لتأمينه حتي وصوله إلي فندق الإقامة ، حسب مصادر خاصة.
  
وغادرت البعثة ملعب الجوهرة الزرقاء منذ قليل وسط حراسة أمنية مشددة .

ورفض محمود الخطيب مغادرة ملعب المباراة إلا مع تأمين كامل للفريق والجماهير المصرية التي حضرت المواجهة .

وكان الأهلي تأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، بعد احتلال المركز الثاني في المجموعة، عقب التعادل الإيجابي مع الهلال السوداني بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد الجوهرة الزرقاء بالسودان، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

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