ارتفاع عدد وفيات كورونا في الصين مع ظهور سلالة جديدة من إنفلونزا الطيور

أعلن التلفزيون الصيني عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد إلى 304 أشخاص .









وقال التلفزيون الصيني إن عدد وفيات فيروس كورونا الجديد زاد بواقع 45 حالة بنهاية اليوم السبت ليصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 294 شخصا .









وأضاف أنه جرى تسجيل 1921 حالة إصابة جديدة في هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالإقليم 9074.









يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولون صينيون أن سلالة شديدة ظهرت من فيروس إنفلونزا الطيور في مقاطعة هونان الصينية.









وأضافوا أن تلك السلالة ظهرت في مزرعة، تقع بمدينة شاويانج، التابعة لمقاطعة هونان.









ونفقت على إثر الفيروس 4500 دجاجة من بين 7850 دجاجة متواجدة في المزرعة.









وأعدمت الحكومة الصينية 17828 دجاجة نتيجة تفشي الفيروس.



