بعد قصف غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يصدر بيانا ويتأهب لموجة تصعيد

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا أعلن خلاله قصف عدد من الأهداف لحركة حماس شمالي قطاع غزة.





وقال البيان الذي نشره لمتحدث باسم جيش الاحتلال إن مقاتلات ومروحيات حربية أغارت قبل قليل على عدد من الأهداف التابعة لحركة حماس في شمال قطاع غزة ومن بينها منشآت تحت أرضية تستخدمها الذراع العسكرية لحماس.





وأضاف البيان أن تلك الأهداف التحت أرضية بها منبى يستعمل كغرفة عمليات عسكرية.





وتابع أن القصف جاء ردا على إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات المتفجرة من غزة باتجاه الأراضي المحتلة.





وواصل جيش الاحتلال أنه ينظر بخطورة بالغة إلى أي "اعتداء "تخريبي ضد إسرائل ويبقى في حالة جاهزية كبيرة في مواجهة سيناريوهات متنوعة، وسيواصل التحرك وفق الحاجة ضد محاولات المساس" بالمستوطنين.





وأردف:"تتحمل حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه وتداعيات الأعمال الإرهابية" ضد المستوطنين الإسرائيليين.







