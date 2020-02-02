انتقالي للزمالك احتراف .. رسالة صلاح محسن لـ مصطفى محمد

تحدث صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلى صفوف نادي سموحة، عن إمكانية انتقاله إلى نادي الزمالك.





وقال صلاح محسن خلال لقائه في برنامج "نمبر وان" على فضائية "النهار": الانتقال إلى الزمالك احتراف ولكن "طول ما أنا لاعب في الأهلي لن انتقل إلى القلعة البيضاء ومن الجائز أن يحدث ذلك عندما أكون في نادي آخر غير الأهلي.





وتابع ردًا على إمكانية انتقاله إلى الزمالك: "ده احتراف مثل ريال مدريد وبرشلونة".





وتحدث نجم الأهلي عن علاقته بمصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك، وصديقه بالمنتخب الأولمبي ، قائلا : مصطفى محمد لاعب جيد ويعمل على نفسه جيدًا وأتمنى له التوفيق".





وتابع: أحترم قرارات شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي ، ولكن اتمنى مشاركتي في مركز المهاجم الصريح .