استعدي للمفاجأة.. تجربة صادمة في تنظيف غسالات الملابس

إذا كنت تظنين أن غسالة الملابس الخاصة بك نظيفة فعليك تجربة غسلها بأقراص غسالة الصحون لتعلمي أنك مخطئة تمامًا، لكن عليك أن تكوني مستعدة جيدًا للصدمة.

في الوقت الذي يتجه كل منزل فيه لاقتناء غسالة الصحون لتوفير الوقت والمجهود، قامت عدد من الأمهات بنشر تجربتهن السحرية في تنظيف غسالة الملابس بأقراص غسالة الأطباق.

وعلى خطى هذه التجربة قام عدد كبير من الناس بتجربتها مع غسالاتهم ليكتشفوا نتائج صادة، فبوضع الأقراص داخل الغسالة وتشغيلها على دورة واحدة.





وفقًا لصحيفة مترو، تحولت المياه إلى اللون البني من كثرة الأوساخ التي تساقطت بها، وهو ما تفاجئ به الجميع، حيث تبدو الغسالات لامعة نظيفة لكنك لا تعلم كم تحمل بداخلها من تراكمات.

كان من المعروف استخدام منتجات كالخل والكلور لضمان نظافة الغسالات لكن اتضح أن تأثيرها ضعيف مقارنة بأقراص تنظيف غسالات الأطباق.